به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم بعد از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و اجرای سرود ملی، گروه موسیقی کودکان روی صحنه آمدند و سرود «ای ایران» را خواندند که مورد تشویق و استقبال حاضران قرار گرفت.



در ادامه مراسم مهدی مسعودشاهی دبیر بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با بیان اینکه این همه شور و نشاط از سوی کودکان و خردسالان سبب می شود که مسئولیت بیشتری نسبت به این قشر از جامعه در خود احساس کنیم، گفت: درک این همه انرژی و شادی بچه ها سبب می شود تا ما هم تلاش بیشتری صرف تولید سینمای کودک و نوجوان کنیم. از شهردار اصفهان، بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی تشکر می کنم که با حمایت های خود شرایطی را فراهم کردند تا این جشنواره به خوبی برگزار شود.



وی ادامه داد: احساس می کنم امسال جشنواره فیلم کودک و نوجوان رونق دیگری پیدا کرده است و امیدوارم این رونق را تقویت کنیم و برای کودک و خردسال که سرمایه های کشور هستند، رشد متعالی را به ارمغان آوریم. یکی از مهمترین اتفاقات این جشنواره کشف استعدادهای خوب و پرانرژی در سینما بود. من به عنوان یک پیرمرد از حضور در کنار این کودکان شاد و سرزنده انرژی بسیاری گرفتم.



در ادامه این مراسم از رسول زرگرپور استاندار اصفهان دعوت شد تا روی صحنه برود، که مشخص شد استاندارد اصفهان در این مراسم حضور ندارد. البته مدتی بعد و بعد از اهدای جوایز بخش بین الملل به استاندار اصفهان در مراسم حضور پیدا کرد.



اهدای جوایز بخش بین الملل از بخش های بعدی این مراسم بود. در این قسمت نماینده بچه های غزه از سوی امیر اسفندیاری مدیر بخش بین الملل جشنواره روی سن دعوت شد. اسفندیاری با اشاره به اینکه محمد نماینده بچه های غزه، یک هنرمند نقاش است و به تازگی نمایشگاهی را در تونس برگزار کرده، از اهدای یک تابلوی نقاشی از سوی این کودک به مهدی مسعودشاهی دبیر بیست و هشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان خبر داد.



محمد در یادداشتی اعلان کرد که این هدیه را با احترام به ملت بزرگ ایران که این جشنواره را برای همدلی ملت ها برگزار کردند، به دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان اهدا می کند.



در ادامه مراسم امیر خوش‌نظر که پروانه زرین بهترین انیمیشن با نام «تمام زمستان هایی که ندیده ام» را دریافت کرد. گفت: این اولین بار است که در جشنواره فیلم کودک شرکت می کنم و از اینکه هیأت داوران و عوامل جشنواره این هدیه را به من اهدا کردند، تشکر می کنم.



ایجاد فضای جدید برای کارگردانان کودک و نوجوان



محمدعلی طالبی که جایزه بهترین فیلم آسیایی را برای فیلم «قول» دریافت کرد، هنگامی که روی صحنه رفت، بیان کرد: از هیأت داوران تشکر می کنم که این جایزه را به من اهدا کردند. از امیر اسفندیاری، محمدرضا جعفری جلوه و دیگر دوستان در بنیاد سینمایی فارابی تشکر می کنم که فضایی را ایجاد کردند تا ما فیلمسازان کودک و نوجوان بتوانیم در فضای تازه تر فیلم بسازیم. برای ساخت این فیلم باید از تمام عوامل «قول» تشکر کنم.



طالبی که پروانه زرین بهترین کارگردانی فیلم را هم در بخش بین الملل دریافت کرد، گفت: این جایزه را به همه دوستان و همکاران خود تقدیم می کنم. من یک فیلمساز مانند فروزش، پوراحمد، رمضانی و کرامتی هستم و این دوستان هم می توانستند این جایزه را دریافت کنند.



حجت الاسلام شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه این مراسم گفت: به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی از همه دست اندرکاران و برگزارکنندگان این جشنواره تشکر می کنم. بخصوص از مهدی مسعودشاهی دبیر این دوره از جشنواره. مسأله فیلم کودک یکی از مهمترین و با اهمیت ترین مسائل فرهنگی کشور است. امیدوارم بتوانیم در شورای فرهنگ عمومی کشور نسبت به حقوق کودک و مسائل فرهنگی و عمومی کودک توجه کرده و بتوانیم وظیفه خود را در این زمینه انجام دهیم.



در ادامه این مراسم احمد ناطقی مدیر بخش جنبی این دوره از جشنواره با اشاره به 27 طرح ارسال شده از سوی کودکان به جشنواره، توضیح داد: از این میان 9 طرح انتخاب شد تا با همکاری بچه ها 9 فیلم 3 دقیقه ای ساخته شود. برای ساخت فیلم های کوتاه توسط بچه ها یک وروک شاپ 3 روزه برگزار شد و بعد از آن بچه ها در عرص یک نیم روز فیلم مورد نظر خود را ساختند که جوایز آن در طول برگزاری جشنواره به منتخبان اهدا شد. از شما حاضران در مراسم اختتامیه می خواهم که این برگزیدگان را تشویق کنید.



اجرای سرود توسط یک گروه سرود شامل تعدادی از نوجوانان که همگی لباس های محلی سراسر کشور را پوشیده بودند، از دیگر برنامه های مراسم اختتامیه جشنواره بیست و هشتم بود.



جشنواره فیلم کودک با جدیت دنبال شد



در بخش دیگری از این مراسم محمدرضا جعفری جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی گفت: دنیای بچه‌ها دنیای پاکی و بی ‌رنگی و معصومیت است، در اینجا کار و تلاش ارزشمندترین کارها است و با شادی بخشیدن، نقش آفریدن و پرورش نسل فرداساز، آینده اینجا رقم می خورد؛ پرفروغ و کم فروغ. آینده مطلوب برای این سرزمین در درستی و سلامت کار همه ما با کودکان و نوجوانان است. فعالیت در خانه و مدرسه، در رادیو و تلویزیون، در فضاهای مجازی، در گیم و در حیطه های هنر ورزی سینما، تئاتر و موسیقی، در آینده این عزیزان پر اهمیت است.



وی ادامه داد: سینمای کودک و نوجوان قطعه نجیب سینما در همه جهان است، البته به شرطی که هوشمندانه و مسئولانه در مورد آن تدبیر شود. سینمای کودک و نوجوان نیازمند یک مدیریت متمرکز است که هر زمان اگر غیر از این شود، موفق نبوده و به حاشیه رانده می شود.



مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی یادآور شد: امروز قصد بر آن است که سازمان سینمایی کشور و بنیاد سینمایی فارابی در تلاشی همه جانبه در راستای احیای سینمای کودک و نوجوان ایران پرقدرت حرکت کند. که این مهم یک مدیریت پیوسته را می‌ طلبد، جشنواره بیست و هشتم پرفروغ برگزار شد، با مدیریت و مشارکت استان و شهر اصفهان به ویژه شهردار آن که از آنان کمال سپاس را دارم. همچنین ضمن سپاس از این عزیزان از رئیس سازمان سینمایی کشور حجت الله ایوبی و دبیر جشنواره مهدی مسعودشاهی به خاطر حمایت های بی دریغ شان کمال سپاس را دارم.



جعفری جلوه در پایان صحبت های خود گفت: آئین اختتامیه نه یک پایان، بلکه یک آغاز است. فیلم کودک با جدیت دنبال خواهد شد و ما از تمامی دستگاه‌های مکمل نظیر تلویزیون و آموزش و پرورش می خواهیم ما را در رسیدن به مطلوب در این حوزه حمایت کنند.



جشنواره فیلم کودک و نوجوان آرام و بی حاشیه برگزار شد



حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی آخرین سخنران این مراسم بود، او گفت: مردم اصفهان اگر بخواهند وارد عرصه ای شوند، قطعا اول خواهند شد. همانطور که اصفهانی‌ها در هنر معماری در جهان اول هستند، در عرصه فرهنگی نیز می توانند به مدارج بالایی دست پیدا کنند. یادم می‌آید در کاخ ورسای برنامه باشکوهی با حضور حسام الدین سراج برپا بود، به آنها گفتم می‌دانید چرا باغ ورسای از کاخ آن زیباتر است زیرا در ساخت آن از باغ چهارباغ اصفهان نمونه برداری شده است.



وی ادامه داد: ما فقط رهبر ارکستر اصفهان را ندیده بودیم که دیدیم. اما جالب این جا است که امشب من جوان ‌ترین رهبر ارکستر جهان را دیدم و همانطور که همکاران اشاره کردند این جشنواره از دکور بسیار زیبایی برخوردار بود و دوستان نشان دادند که می‌توانند با کمترین هزینه ها، یک دکور ساده اما بسیار زیبا را طراحی کنند.



رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه اصفهان جای عجیبی است، خطاب به مسئولان استان اصفهان گفت: به شهردار و استاندار و همه کسانی که برای جشنواره زحمت کشیده‌اند، گفتم باید تلاش کنید تا حس فیلم کودک را بگیرید زیرا قطعا در این زمینه می توانید موفق شوید. البته جعفری جلوه مدیرعامل بنیاد فارابی و دیگر عوامل این جشنواره، جشنواره‌ای بسیار خوب، آرام و بی حاشیه و تخصصی برگزار کردند.



ایوبی تأکید کرد: بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک می‌تواند سرآغاز دوران جدیدی در سینمای کودک باشد. امشب من در اینجا آمده‌ام تا سلام و درود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی را به شما ابلاغ کنم، زیرا او نتوانست در این مراسم حضور داشته باشد. البته جشنواره فیلم کودک همیشه دربرنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.



رئیس سازمان با بیان اینکه جعفری جلوه چه خوب گفت اختتامیه امشب می تواند آغاز جشنواره بیست و نهم باشد، اظهار امیدواری کرد تا سال آینده جشنواره خوب با فیلم های بهتری برگزار شود.



حواشی:



*برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره با 50 دقیقه تاخیر همراه بود.



*تشریفات جشنواره در بخش اصفهان شرایطی مناسب برای رفت و آمد مهمانان به مراسم را فراهم نکرده بود و همین مسأله باعث ایجاد فضایی نامناسب بین مهمانان و تشریفات در محیط باز ورزشگاه شد.



*در طول برگزاری این جشن، یک گروه از کودکان در ردیف های مختلف در سالن قرار داشتند که هر چند دقیقه یک بار با فریاد و شادی باعث ایجاد شور و نشاط در مراسم می شدند.



*یکی از جذاب ترین بخش های این جشنواره، ابراز خوشحالی و تشویق کودکان هنرمندی بود که فیلم‌های آنها در این دوره جایزه گرفتند. حتی برخی از کودکان که در فیلم ها بازی کرده بودند نیز به دلیل اینکه فیلم آنها جایزه نگرفت، گریه کردند.



*فیلم سینمایی «قول» به کارگردانی محمد علی طالبی با دریافت 6 جایزه در بخش های مختلف، بیشترین جایزه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را دریافت کرد.