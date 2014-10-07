به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در قالب مجموعه «جهان تازه داستان» چاپ شده، 20 داستان کوتاه را شامل می‌شود. این کتاب اولین مجموعه سارا جمال‌آبادی است.

داستان‌های این کتاب برای یک دختربچه رخ می‌دهند و بازه زمانی‌شان مربوط به سال‌های دهه 60 و 70 است. دختربچه حاضر در این داستان‌ها، اتفاقات رخ‌داده از 3 سالگی تا 10 سالگی‌اش را بیان می‌کند. داستان‌ها راوی متفاوت دارند اما دختربچه یا به عنوان راوی و یا به عنوان شخصیت قصه در آن‌ها حضور دارد.

داستان‌های «یک دقیقه حرف نزن!» مستقل از یک دیگر اما به نوعی به هم مرتبط‌ هستند.

عناوین داستان‌های این کتاب عبارت‌اند از: هواپیما، پوست پیاز، باز دوباره صبح شد، چشماتو ببند، گربه‌سفیده، فرفره‌ها، دایی مرتضا اومده، کیف مدرسه‌ من، سیاوش دوست ما نیست، موزه، دوچرخه‌ زرد، Goodbye mother ، پاستیل یعنی لاستیک، اوشین، چهاررقمی‌ها، محمد را بردند!، همه‌شون مُردن؟، مامان فریبرز، یه ساندویچ!، بریم تو؟.

در قسمتی از داستان «سیاوش دوست ما نیست» می‌خوانیم:

خانم به همه‌ی ما یک شیر مثلثی و نی می‌دهد و می‌گوید اول به خدا بگوییم خیلی ممنون و بعد شیرمان را بخوریم، اما سیاوش به حرف خانم گوش نمی‌دهد و نی‌اش را محکم توی شیرش فرو می‌کند. شیر بیرون می‌پاشد و صورت سیاوش شیری می‌شود. همه می‌خندیم. سیاوش هم می‌خندد و داد می‌زند «شیرم ریخت.»

«چرا این‌جوری کردی؟»

خانم روی میز را پاک می‌کند. صورت سیاوش را هم می‌شورد. شیما می‌گوید اگر سیاوش اذیتش کند به باباش می‌گوید. مهیار هم می‌گوید اگر سیاوش اذیتش کند با مشت می‌زند توی دلش تا پرت شود روی زمین. من هم به سیاوش می‌گویم اگر من را اذیت کند به خانم می‌گویم. سیاوش هم با مشت روی میز می‌کوبد و داد می‌زند «مامان...»

«همه باید شیراشونو بخورن.»

سیاوش فکر می‌کند خانم مهدمان مامانش است. من و شیما و مهیار به سیاوش می‌خندیم. من به سیاوش می‌گویم این مامان تو نیست،‌ خانم مهد است. شیما هم می‌گوید سیاوش لوس است! مهیار چیزی نمی‌گوید اما با دستش محکم می‌کوبد روی دست سیاوش که می‌خواهد شیرش را بردارد. سیاوش دوباره داد می‌زند «مامان...»

«چی می‌گی سیاوش؟»....

این کتاب با 121 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 7 هزار تومان منتشر شده است.