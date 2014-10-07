اختصاص 40 هکتار زمین برای استقرار اصناف مختلف در میدان شهید رجایی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مظفری با اعلام آمادگی این سازمان برای حضور صنوف مختلف در میدان بزرگ شهید رجایی اظهار داشت: هدف از این اقدام سامان دادن به مشاغل شهری با رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین تکمیل و توسعه میدان بزرگ شهید رجایی از طریق ایجاد و اداره میدان‌های عمومی نظیر ارزاق عمومی، میوه و تره بار، بازارخرید و فروش اتومبیل، ایجاد صنایع بسته بندی وصنایع مختلف است.

وی خاطر نشان کرد: نقشه برداری‌های اولیه و طراحی نقشه‌های اجرایی با همکاری مشاورین از اوایل شهریور ماه آغاز شده و تا اواخر مهر ماه طراحی فاز یک آن به پایان می‌رسد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم از شروع عملیات خاکبرداری، تسطیح کلّی محوطه و زیرسازی خیابان‌های اصلی از اواسط آبان ماه جاری خبر داد و گفت: عملیات ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل گاز، آب، برق، شبکه جمع آوری فاضلاب و... در میدان شهید رجایی به زودی و از اواسط ماه جاری آغاز می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر با توجه به طراحی‌های صورت گرفته، نقاطی را در جهت احداث بازار خودروهای سبک و سنگین، تعمیرگاه‌های این قبیل خودرو‌ها، دفتر اسناد رسمی و پلیس ۱۰+، مرکز تعویض پلاک و معاینه فنی، احداث جایگاه‌های سوخت چند منظوره، احداث سردخانه، احداث کارخانجات سبدسازی، جعبه سازی و صنایع بسته بندی، احداث باغ پرندگان و باغ گل، نمایشگاه آبزیان، سالن ورزشی و... در نظر گرفته‌ایم که انشاءالله با شروع عملیات محوطه سازی، به تدریج نسبت به احداث این مراکز اقدام می‌نماییم.

مظفری با اشاره به توجه و اهتمام ویژه به رونق اقتصادی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زمینه اقتصاد می‌باید مورد توجه قرار گیرد، حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است که سازمان تلاش دارد تا با حمایت و پشتیبانی، راه را برای همراهی آنان هموار سازد.

وی تأکید کرد: استقرار منطقه ویژه جهت ساماندهی صنوف، مطالبه جدی مردم و مسئولان شهر قم است که همدلی و همراهی مسئولان استانی می‌تواند زمینه این مهم را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم در پایان گفت: باید موانع رشد اقتصادی را برطرف و سیر مثبت حمایت از آن را آغاز نماییم و تلاش نماییم که با کمک هم به اهداف مهم اقتصادی دست یابیم.

