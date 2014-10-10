به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «شب شعر غزل سرا» به بهانه فرارسیدن ایام عید غدیر و همزمان شدن این ایام با روز بزرگداشت حافظ در خانه فرهنگ صدف برگزار خواهد شد که شعرخوانی از حافظ و اشعاری در وصف حضرت علی(ع) از برنامه‌های این نشست خواهد بود.

این برنامه با حضور جمعی از شاعران کشور چون حمید شکارسری، غلامحسینن عمرانی و جمعی از شاعران جوان برگزار خواهد شد.

وصف جاودانگی اشعار حافظ توسط حمید شکار سری، اجراهای هنری هنرمندان، مسابقه شعر خوانی و قرائت غزل در بین شاعران شرکت کننده از دیگر بخش‌های این برنامه خواهد بود.

این برنامه فردا شنبه 19 مهر از ساعت 16 در خانه فرهنگ صدف واقع در پاسداران، انتهای گلستان پنجم، بوستان صدف برگزار می‌شود.