به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز عصر شنبه در نشست نخبگانی زاینده‌رود که به مناسبت ۱۸ مهرماه روز گرامیداشت این رودخانه در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: همانگونه که در صحبت‌های حاضران این نشست مطرح شد، وضع موجود حوضه زاینده رود امکان ادامه ندارد و روند کنونی به ناپایداری می‌انجامد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله این حوضه، حکمرانی معیوب آب است و صرف طرح تأمین آب، مشکل را حل نمی‌کند.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو با تقدیر از دغدغه‌مندی استان اصفهان در حوزه آب، اظهار کرد: اگر آب را محور پایداری سرزمین بدانیم، سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری روشن می‌شود و باید توجه داشت که فارغ از تغییر اقلیم و تحولات اجتماعی حوضه، تصمیم توسعه صنعت در بخشی از حوضه انجام شده است.

جانباز با بیان اینکه ۱۵۰ میلیارد مترمکعب ناترازی در آب‌های زیرزمینی کشور نشان می‌دهد جایی از کار ایراد دارد، خاطرنشان کرد: در تدوین قانون برنامه هفتم، مواد حکمرانی آب به‌تفصیل در کمیسیون آب‌های زیرزمینی و کشاورزی بررسی و تدوین شده است.

وی افزود: مصارف و بهره‌وری پایین در همه بخش‌ها باید مورد توجه باشد. طی چند سال گذشته صنایع اصفهان چقدر آب را غیربهینه مصرف می کردند؟ از سوی دیگر نبود شفافیت نیز چالش جدی است؛ برنامه هفتم شفافیت را از ارکان مهم می‌داند و در بخش آب ضعف نظام داده‌ها و شفافیت دیتا در این حوضه مشهود است.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در سال آبی گذشته بارش‌های خوبی داشتیم و بخشی از آب تأمین شد. کشاورزان اصفهان با اقداماتی که انجام شد و همراهی خودشان به توافق رسیدند چه محصولی کاشته شود و چه کاشته نشود؛ در بازه باز بودن زاینده‌رود در تابستان اصفهان بازدهی خوبی حاصل شده است.

جانباز با اشاره به اینکه اصلاح تعرفه‌های آب به‌صورت جدی در دستور کار وزارت نیرو است، گفت: نبود فناوری‌های مناسب نیز مانع است؛ نمی‌شود با روش‌های جدید از میزان برداشت‌ها بی‌اطلاع ماند. از دانشگاه‌های صنعتی و دانشجویان می‌خواهیم پایان‌نامه‌های خود در این زمینه را ارائه کنند؛ حمایت می‌شوند.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی در اقتصاد آب تاکید کرد و افزود: تا زمانی که قیمت واقعی آب مشخص نباشد، مسئله آب پابرجا می‌ماند.

جانباز با بیان اینکه هدف ما مدیریت متمرکز و هوشمند زاینده‌رود و تأمین پایدار آب حوضه است، اظهار کرد: سازوکارها در این زمینه فراهم شده و در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود، رصد و هدایت سیاست‌ها در دستور کار وزارت نیروست.

وی با اشاره به اینکه طرح‌های انتقال آب شرب از پروژه‌های مورد تأکید استانداری اصفهان در جلسه مفصل صبح امروز بود، از مجری طرح قول گرفته‌ایم تا پایان سال حجم مناسبی آب منتقل شود و تا جای ممکن پایداری نسبی در رودخانه حفظ شود.

رهاسازی زاینده‌رود برای کشت پاییزه اصفهان به شرط تحقق بارش‌ها

وی تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب اصفهان را از دیگر مسائل مطرح شده، عنوان کردو گفت: واگذاری بخشی از اختیارات متمرکز تهران به شورای هماهنگی حوضه آبریز و تشکل‌ها، که مورد درخواست استان اصفهان است، از اهداف برنامه هفتم و مدیریت مشارکتی است.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو خاطرنشان کرد: آماده‌ایم در صورت تحقق پیش‌بینی بارش، برای کشت پاییزه برنامه‌ریزی کنیم و آب در زمان نیاز در اختیار کشاورز قرار گیرد.

جانباز تاکید کرد: بارگذاری‌های سنوات گذشته باید بازنگری شود؛ هم‌اکنون در این حوضه پارادوکس مصارف وجود دارد.

حقابه تالاب رها می‌شود ولی به گاوخونی نمی‌رسد

وی درخصوص تامین حقابه تالاب گاوخونی نیز تصریح کرد: نه تنها گاوخونی، بلکه همه تالاب‌ها پس از شرب اولویت محیط‌زیست دارند. در سال آبی گذشته حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب سهم تالاب‌ها در سطح کشور رهاسازی شد اما در حوضه زاینده‌رود این آب به تالاب نمی‌رسد.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه سازوکار مصوبه شورای عالی آب وجود دارد و مقامات استانی باید زمینه رسیدن آب به گاوخونی را فراهم کنند، گفت: اگر حوضه بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب داشته باشد، می‌توان همه بخش‌ها را پوشش داد اما واقعیت این است که صرف رهاسازی حقابه به‌معنای رسیدن آب به تالاب نیست.

جانباز افزود: با معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های کشور برنامه‌ای داریم تا در صورت افزایش بارش امسال، حجمی برای گاوخونی نیز رها شود؛ بخش کشاورزی تأمین شده و تجربه موفق کرخه می‌تواند در گاوخونی تکرار شود.

وی اضافه کرد: سلسله نشست‌های آب ادامه می‌یابد و نشست بعدی در تهران با موضوع حقوق آب برگزار می‌شود؛ این مسیر در حوضه زاینده‌رود نیز پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، نشست نخبگانی روز زاینده‌رود با حضور نمایندگان سمن‌های محیط‌زیست، صنف کشاورزان اصفهان، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس عصر امروز برگزار شد.