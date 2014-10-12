لاریجانی تهران را به مقصد ژنو ترک کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در راس هیئت پارلمانی و به منظور شرکت در صد و سی و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی دقایقی قبل تهران را به مقصد ژنو ترک کرد.

این اجلاس دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد و قرار است رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه شنبه این اجلاس سخنرانی کند.

به گزارش مهر، این سفر 4 روزه در حالی انجام خواهد شد که رئیس مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور در نشست مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس جهانی، با روسای مجالس و هیئت های پارلمانی دیگر کشورها نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد.