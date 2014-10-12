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۲۰ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

به منظور شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی؛

لاریجانی تهران را به مقصد ژنو ترک کرد

لاریجانی تهران را به مقصد ژنو ترک کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در صد و سی و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی تهران را به مقصد ژنو ترک کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در راس هیئت پارلمانی و به منظور شرکت در  صد و سی و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی دقایقی قبل تهران را به مقصد ژنو ترک کرد.

این اجلاس دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد و قرار است رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه شنبه این اجلاس سخنرانی کند.

به گزارش مهر، این سفر 4 روزه در حالی انجام خواهد شد که رئیس مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور در نشست مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس جهانی، با روسای مجالس و هیئت های پارلمانی دیگر کشورها نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

کد مطلب 2387777

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