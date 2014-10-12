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۲۰ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

«رو به قبله» روی آنتن شبکه افق می‌رود

«رو به قبله» روی آنتن شبکه افق می‌رود

فیلم تلویزیونی «رو به قبله» با موضوع امر به معروف و نهی از منکر از شبکه افق سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «رو به قبله» به کارگردانی امیرمهدی پور وزیری و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و با بازی هنرمندانی چون محمدباقر مفیدی کیا، وحید آقاپور، محمدرضا نجفی، مجید خودسیانی، سامان غنائمی و علی استادی در محله دربند تهران تصویربرداری شده است.

داستان «رو به قبله» از این قرار است که فردی برای نصب آنتن ماهواره، به خانه مرد میانسالی می‌رود؛ او حرفهایی ضد و نقیض درباره ماهواره می‌زند و مرد میانسال را درباره نصب آن به شک می‌اندازد.

«رو به قبله» یکشنبه 20 مهر ساعت 20 از شبکه افق سیما روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 2387800

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