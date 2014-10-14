به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت چند روز از تهدید حزب کارگران کردستان مبنی بر نقض آتش بس و از سرگیری اقدامات مسلحانه علیه آنکارا، جنگنده های ارتش ترکیه مواضع این حزب را در جنوب شرقی این کشور بمباران کردند. روزنامه حریت دلیل این حمله را یورش اعضای پ‎ک‎ک به پاسگاهی در استان هاکارای اعلام کرده اند.

البته این حمله می تواند دلیل دیگری نیز داشته باشد و آن تنش های ایجاد شده میان دولت ترکیه و کردهای این کشور بر سر شهر کوبانی است. این تنش ها در هفته گذشت بیش از 30 کشته بر جا گذاشت و "جمیل بایک" یکی از بنیانگذاران حزب کارگران کردستان (پ‎ک‎ک) مقامات ترکیه را تهدید کرد که اگر همچنان به سرکوب کردهای ترکیه ادامه بدهند، نیروهای پ‎ک‎ک که در طول یک سال اخیر از این کشور خارج شده اند بار دیگر به ترکیه بازگشته و مبارزات مسلحانه خود را از سر می گیرند. در همین رابطه چند روز قبل نیز یکی از رهبران شاخه نظامی پ‎ک‎ک، ترکیه را تهدید به از سرگیری مبارزات مسلحانه کرده بود.

حزب کارگران کردستان پس از 30 سال مبارزه مسلحانه برای کسب استقلال از ترکیه در سال گذشته پیمان صلحی را با آنکارا امضا کرد و میان آنها آتش بس برقرار شد. به موجب این پیمان نیروهای پ‎ک‎ک اقدام به ترک ترکیه کردند.

در هفته های گذشته شهرهای مختلف ترکیه از جمله شهرهای کردنشین صحنه اعتراضات گسترده در واکنش به بی تفاوتی آنکارا به وضعیت شهر عین العرب(کوبانی) بود که این اعتراضات با سرکوب گسترده پلیس مواجه شد و در نتیجه آن بیش از 30 نفر از مردم ترکیه کشته شدند. همین امر موجب واکنش پ‎ک‎ک شده است.

شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه و سوریه نزدیک به یک ماه است که در محاصره داعش قرار دارد و حتی خبرهایی از سیطره داعش بر بخشهایی از این شهر منتشر شده است و با وجود جنایاتی که این گره تروریستی در مرز ترکیه مرتکب می شود، آنکارا واکنش مناسبی را برای در امان ماندن مردم کوبانی انجام نمی دهد. سکوت ترکیه در برابر این جنایات ها نه تنها موجب اعتراض کردهای این کشور شده بلکه در هفته های اخیر کردهای حاضر در اغلب کشورهای جهان نیز با انجام اعتراضاتی سکوت و انفعال دولت ترکیه در این خصوص را محکوم کرده اند.