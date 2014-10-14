مجوز تاسیس 36 واحد صنعتی در خراسان شمالی صادر شد‌

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نیکدل صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با صدور این تعداد مجوز تاسیس، اشتغال 636 نفر با 792 میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: طی شش ماهه نخست امسال شهرستان بجنورد با 17 مجوز تاسیس و شهرستان گرمه با دو فقره مجوز بیشترین و کمترین تعداد مجوز تاسیس را به خود اختصاص داده اند.

نیکدل تعداد جوازهای تاسیس صادر شده در شهرستان شیروان را هفت فقره، اسفراین شش فقره و شهرستان مانه و سملقان را دو فقره اعلام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان شمالی افزود: در بخش تولید، بیشترین مجوز صادره شده در بخش های صنایع غذایی و آشامیدنی، ساخت محصولات کانی غیر فلزی فعالت های خدماتی مهندسی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، بوده است.

این مقام مسئول در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، بالاترین رقم پیش بینی سرمایه گذاری را گروه محصولات غذایی و آشامیدنی با 338میلیاردریال عنوان کرد و گفت: گروه محصولات کانی غیر فلزی با پیش بینی 113میلیارد ریال سرمایه گذاری در رده بعدی قرار دارد.

وی بیشترین میزان پیش بینی اشتغال را مربوط به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی با 221نفر دانست و افزود: گروه محصولات استخراج سایر معادن با پیش بینی 59 نفر اشتغال در رده بعدی قرار گرفته است.