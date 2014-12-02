یحیی نیکدل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون ۴۳ طرح صنعتی در دست ساخت در این استان، از پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی برخوردارند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها ۴۱۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است تصریح کرد: با اتمام و بهره برداری از این تعداد طرح صنعتی یک هزار و ۳۲ اشتغال جدید ایجاد خواهد شد.

نیکدل سرمایه گذاری انجام شده برای این تعداد طرح صنعتی را نسبت به کل واحدهای صنعتی استان یک درصد و میزان اشتغال زایی این واحد ها را سه درصد اعلام کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با بهره برداری از طرح های صنعتی در حال احداث، گامی کوچکی در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان این استان برداشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای اعلام شده هم اکنون حدود شش دهم درصد از واحدهای فعال صنعتی کشور در خراسان شمالی قرار دارند.