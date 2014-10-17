ورزش در اسلام به معنای امر مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه شهر گرگان، با اشاره به فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش، افزود: اسلام دینی است که در وهله اول به جنبه های روحانی و معنوی انسان توجه دارد اما به همان اندازه به آمادگی جسم و تربیت جسم نیز عنایت بسیاری دارد.
وی اظهار کرد: در روایات اسلامی صریحاً به ورزش کردن دستور داده شده چرا که طبق تاکیدات اسلام، عقل سالم در بدن سالم است.
وی ادامه داد: روز 24ذی الحجه روز مباهله است که طی آن پیامبر(ص) پس از گفتگو و مناظره با مسیحیان اهل نجران، آنها استدلال های حضرت رسول را نپذیرفتند که آن حضرت پیشنهاد مباهله را دادند. اما چون ایشان با مخصوصترین اهل بیت شریف(ع) خود آمده بود، بدین جهت طرف مقابل مباهله را نپذیرفت. چون میدانست اگر اهل بیت پیامبر مباهله کنند دنیا نابود خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در روز 25 ذی الحجه و نازل شدن سوره "هل أتی" در شأن حضرت علی(ع)، حضرت فاطمه(س) امام حسن(ع) و امام حسین(ع) اشاره کرد که این مهم بعد از سه روز روزه آنان و اعطای افطارشان به مسکین و یتیم و اسیر بود که آن طعام بهشتی نازل شد.
امام جمعه گرگان در خطبه اول این هفته نماز عبادی سیاسی این شهر نیز با اشاره به خطبه 156 نهجالبلاغه که "حُفاظ صِدق" را معرفی می کند، گفت: دو ملایکی که تمام اعمال انسانها را ضبط و ثبت میکنند حتی عدد نفسهای ما را هم ثبت کرده چرا که انسان در هر نفسی که فرو می دهد زندگی را جذب می کند و با هر نفسی که از بدن بیرون می دهد آلودگی ها را دور می کند. بنابراین انسان بی نهایت به خداوند مدیون است و بایستی در هر لحظه به شکر بپردازد.
آیت الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: وقتی روز قیامت شد نامه اعمالی که انسان به او داده می شود از بیرون نمی آید بلکه در وجود و ذات خود انسان قرار دارد. هرچند این نامه و کتاب همین الان هم هست و تمامی اعمال آدمی در آن ثبت میشود.
به گفته وی، بر همه انسانها از گناه و معصیت بپرهیزند چرا که به تعبیر حضرت امام(ره)، عالم محضر خداست و انسان در محضر خداوند نباید معصیت کنیم.
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