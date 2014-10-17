ورزش در اسلام به معنای امر مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‏ الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‏ های نماز جمعه شهر گرگان، با اشاره به فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش، افزود: اسلام دینی است که در وهله اول به جنبه‏ های روحانی و معنوی انسان توجه دارد اما به همان اندازه به آمادگی جسم و تربیت جسم نیز عنایت بسیاری دارد.

وی اظهار کرد: در روایات اسلامی صریحاً به ورزش کردن دستور داده شده چرا که طبق تاکیدات اسلام، عقل سالم در بدن سالم است.

وی ادامه داد: روز 24ذی‏ الحجه روز مباهله است که طی آن پیامبر(ص) پس از گفتگو و مناظره با مسیحیان اهل نجران، آن‏ها استدلال‏ های حضرت رسول را نپذیرفتند که آن حضرت پیشنهاد مباهله را دادند. اما چون ایشان با مخصوص‏ترین اهل ‏بیت شریف(ع) خود آمده بود، بدین جهت طرف مقابل مباهله را نپذیرفت. چون می‏دانست اگر اهل ‏بیت پیامبر مباهله کنند دنیا نابود خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در روز 25 ذی‏ الحجه و نازل شدن سوره "هل أتی" در شأن حضرت علی(ع)، حضرت فاطمه(س) امام حسن(ع) و امام حسین(ع) اشاره کرد که این مهم بعد از سه روز روزه آنان و اعطای افطارشان به مسکین و یتیم و اسیر بود که آن طعام بهشتی نازل شد.

امام ‏جمعه گرگان در خطبه اول این هفته نماز عبادی سیاسی این شهر نیز با اشاره به خطبه 156 نهج‏البلاغه که "حُفاظ صِدق" را معرفی می کند، گفت: دو ملایکی که تمام اعمال انسان‏ها را ضبط و ثبت می‏کنند حتی عدد نفس‏های ما را هم ثبت کرده چرا که انسان در هر نفسی که فرو می ‏دهد زندگی را جذب می ‏کند و با هر نفسی که از بدن بیرون می ‏دهد آلودگی‏ ها را دور می کند. بنابراین انسان بی نهایت به خداوند مدیون است و بایستی در هر لحظه به شکر بپردازد.

آیت الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: وقتی روز قیامت شد نامه اعمالی که انسان به او داده می شود از بیرون نمی آید بلکه در وجود و ذات خود انسان قرار دارد. هرچند این نامه و کتاب همین الان هم هست و تمامی اعمال آدمی در آن ثبت می‏شود.



به گفته وی، بر همه انسانها از گناه و معصیت بپرهیزند چرا که به تعبیر حضرت امام(ره)، عالم محضر خداست و انسان در محضر خداوند نباید معصیت کنیم.