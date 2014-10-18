تصمیمات جدید درباره بن نقدی کارگران/ کسر حق بیمه از بن توافقی شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای سال جاری بخشنامه ای از سوی تامین اجتماعی برای کارفرمایان مشمول قانون کار کشور صادر شده بود که طی آن، قرار بود کارفرمایان به ازای حق بن 80 هزارتومانی نقدی هر کارگر، مبلغ 18400 تومان به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی بپردازد.

همچنین پیش بینی شده بود که هر کارگر نیز با استفاده از بن نقدی 80 هزارتومانی ماهیانه، باید 5600 تومان به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی بپردازد. فایده این کار این بود که افرادی که در 2 سال پایانی خدمت خود قرار داشتند، می توانستند در زمان بازنشستگی از حقوق و مزایای بالاتری برخوردار شوند.

عملا پرداخت 5600 تومان در هر ماه به عنوان حق بیمه دریافت بن نقدی برای سایر شاغلان مشمول قانون کار دارای سابقه کاری کمتر از 28 سال بی فایده بوده است. در نهایت نیز در قالب یک جلسه شورای عالی کار، توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران تصویب و از سوی وزارت کار نیز ابلاغ شد.

اما مقامات کارگری با این اقدام وزارت کار مخالفت کردند. آنها معتقدند پرداخت 5600 تومان شاید در شرایط فعلی برای کارگران ارزش ریالی نداشته باشد اما باعث تقویت جنبه های نظارتی بر عملکرد کارفرمایان می شد چرا که کارفرما با پرداخت حق بیمه بن نقدی، دیگر نمی توانست از پرداخت آن فرار کند و این شرایط به نفع کارگران بوده است؛ اما حالا با حذف دریافت حق بیمه بن نقدی از کارفرمایان و کارگران؛ این بخش از نظارتی بودن کار که با ارائه لیست های بیمه به تامین اجتماعی ممکن می شد، برداشته شده است.

با این حال، نامه نگاری برخی کارفرمایان با وزیر کار مبنی بر اینکه توان پرداخت حق بیمه مازاد را ندارند کارساز شد و آنها توانستند مصوبه لغو دریافت حق بیمه را از وزارت کار بگیرند. وزارت کار نیز ابلاغیه ای را در ابتدای مردادماه امسال ارائه کرد که در آن بر ممنوعیت دریافت حق بیمه بابت بن نقدی از کارگران و کارفرمایان، تاکید شده بود.

حالا خبر می رسد پس از ابلاغیه وزارت کار درباره ممنوعیت دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، تدابیر دیگری نیز اتخاذ شده که از طریق آن موضوع اختیاری شدن کسر حق بیمه از بن نقدی مورد تاکید قرار گرفته است.

به عبارتی، بر این مسئله تاکید شده است که کارگران می توانند با توافق کارفرمای خود، همچنان نسبت به پرداخت حق بیمه بن نقدی اقدام کنند. این مسئله می تواند به ویژه مورد توجه کارگرانی قرار گیرد که در 2 سال پایانی دوران اشتغال خود قبل از بازنشستگی قرار دارند.

محمدرضا بقائیان در گفتگو با مهر گفت: اقدام قبلی تامین اجتماعی در راستای منافع کارگران و افراد قبل از بازنشستگی مفید بود که متاسفانه متوقف شد، اما پس از آن تامین اجتماعی پیش بینی هایی را برای اختیاری بودن پرداخت حق بیمه بابت بن نقدی داشته است.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهارداشت: ما هنوز هم موافق قرار گرفتن موضوع کسر حق بیمه بن نقدی در فیش‌های حقوقی هستیم ولی کارفرمایان با این موضوع مخالف هستند.

بقائیان خاطرنشان کرد: البته ما به ابلاغیه وزارت کار اعتراض کردیم و حالا قرار شده است که این موضوع توافقی باشد که بتوان دست کم شرایط مناسبی را برای حقوق دوران بازنشستگی بخشی از کارگران فراهم کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور در این باره که احتمال توافق کارفرمایان برای پرداخت 18400 تومان حق بیمه بن نقدی کارگران مازاد بر حق بیمه عادی هر مشمول قانون کار پایین است، افزود: در برخی مواقع می توان به این توافق امیدوار بود و ممکن است برخی کارگران بتوانند توافق کارفرمایان را داشته باشند.

وی تاکید کرد: با این حال، چون مصوبه ای نیز در اینباره وجود دارد و قاعدتا کارفرمایان نیز تمایلی به پرداخت هزینه بیشتر ندارند، پرداخت حق بیمه بن نقدی برای درصد بالایی از کارگران دیگر صورت نمی‌گیرد.

در هر صورت، اگر بخشنامه بیمه ای تامین اجتماعی لغو نمی شد، کارفرمایان در سال جاری باید بابت هر نیروی کار خود 220 هزار و 800 تومان حق بیمه بیشتر پرداخت می‌کردند.

این رقم برای کارگران به عنوان سهم بخش کارگری، 67 هزار و 200 تومان بوده است.