جایزه دکتر نطقی به یونس شکرخواه اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران صبح امروز یکشنبه 27 مهر در هتل المپیک تهران برگزار شد.

یکی از بخش های این مراسم، تقدیر از برگزیدگان روابط عمومی کشور و اهدای جایزه دکتر نطقی به یونس شکرخواه به عنوان پدر علم روزنامه نگاری آنلاین کشور بود.

شکرخواه جایزه دکتر نطقی را از دستان پرویز اسماعیلی، حسن بشیر، حسام‌الدین آشنا، آخوندی وزیر راه و شهرسازی، مهدی باقریان و هادی ایازی قائم مقام وزیر بهداشت دریافت کرد.

اسامی برگزیدگان این دوره کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی نیز به این ترتیب است:

رضا برهان، محمد فلاحتیان، حسن ولیئی، ابراهیم کاظم پوراقدم، سیدهادی میرباقری، محمدحسن فرادی، داود عربعلی، یوسفعلی منیری، رسول ساجدی، حبیب ایل بیگی، هادی کمره ای، حمید موفق، محمودرضا صنعتکار، ابراهیم سفرلکی، حسین شمس، طاهر شاه‌نظر، حامد جمالی، سیدمحمد مدتی و حمید ابولشگریان.

گزارش مشروح این مراسم متعاقبا ارسال می شود.