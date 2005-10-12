120 پايگاه مديريت بحران در تهران احداث مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حسن ابراهيمي معاون مديريت بحران سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با اعلام اين خبر گفت : بر اساس اين طرح كه اقدامات اوليه آن از سال گذشته آغاز شده است در 120 نقطه تهران مجتمع هاي پشتيباني مديريت بحران در زمين هايي كه از سوي شهرداري هاي مناطق 22 گانه تدارك و تخصيص مي يابد، احداث مي شود كه كاركردي دو منظوره دارد.

وي افزود: بر اين اساس در شرايط عادي علاوه بر استقرار ستادهاي مديريت بحران مناطق و نواحي، نست به ذخيره تجهيزات و وسايل امداد و نجات سازمان هاي امدادي اقدام گرديده و به عنوان مكاني براي اجراي برنامه هاي ورزشي و تفريحي نوجوانان و جوانان (به ويژه بانوان) مورد استفاده قرار مي گيرد و در شرايط بروز بحران هاي ناشي از حوادث بزرگ و يا پديده هاي خشن طبيعي از جمله زلزله و سيل با توجه به دپوي تجهيزاتي مانند تجهيزات پزشكي امداد و نجات وسايل اطفاء حريق، بيل و كلنگ، چادر و ساير اقلام اساسي امداد و نجات به عنوان پايگاه پشتيباني مديريت بحران در هر محله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ابراهيمي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح تاكنون در حوزه فعاليت هاي مربوط به ارتقاء ايمني و افزايش آمادگي شهروندان در محيط هايي مسكوني، با اين وسعت و در زماني كوتاه و به طور همزمان سابقه نداشته است يادآور شد: بر اساس اخبار جهاني حوزه مديريت بحران و سوانح، دست كم طي سه دهه گذشته احداث مزمان يكصد و بيست مركز پشتيباني و آمادگي در برابر سوانح در محدوده شهري در نوع خود و در سطح جهان بي سابقه محسوب مي شود.

وي اضافه كرد: در سال جاري براي اجراي اين طرح بزرگ و ملي 180 ميليارد ريال بودجه از سوي شوراي اسلامي شهر تهران اختصاص يافته است كه ظرف پنج ماه گذشته حدود 60 ميليارد ريال آن صرف عمليات ساخت و حمل 90 دستگاه اسكلت سوله ها، احداث 60 مورد فونداسيون در 60 محله تهران و نصب 40 دستگاه اسكلت از اين پايگاهها شده است.

معاون سازمان پيشگيري و مديريت بحران خاطرنشان ساخت كه پس از پايان عمليات ساخت هر سوله، مرحله تجهيز سوله به وسايل مورد نياز در هنگام حوادث و بحران هاي ناشي از پديده هاي طبيعي و نيز استقرار تجهيزات ورزشي براي كاربردي در شرايط عادي انجام مي شود.

وي تاكيد كرد: اين مجموعه ها زير نظر ستادهاي مديريت بحران هر منطقه از مناطق 22 گانه اداره خواهد شد.

به گفته وي ، با احداث 120 پايگاه پشتيباني مديريت بحران در 120 نقطه تهران امكان استقرار نيروهاي عملياتي در شرايط بحراني و هدايت و مديريت عمليات امدادرساني در سطح شهر فراهم مي شود و از آن رو تلاش سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران آن است كه فاز دوم عمليات احداث اين پايگاه ها تا پايان امسال به انجام رسيده و عمليات نصب سازه هاي ساير پايگاها انجام شود.

ابراهيمي ، در پايان به چهار مرحله مديريت بحران شامل پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي اشاره و تاكيد كرد كه هر ميزان در بخش هاي پيشگيري و آمادگي ، فعاليت و طرح هاي بيشتري انجام شود در مرحله مقابله و رويارويي با بحران ، تلفات جاني و خسارت مالي كاهش مي يابد و مرحله بازسازي نيز با صرف هزينه كمتر طي مي شود . از همين رو اجراي طرح 120 پايگاه پشتيباني مديريت بحران در 120 ناحيه تهران فعاليت قابل توجهي در بخش آمادگي نواحي تهران در رويارويي با حوادث احتمالي محسوب مي شود.