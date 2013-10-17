قطع یارانه ها آغاز شده است

فارس،عبدالرضا رحمانیفضلی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید گیلان از حضور خود در این استان ابراز خرسندی کرد و گفت: امروز برای چندمین بار توفیق حضور در گیلان را پیدا کردم.
وی با اشاره به جابجایی استانداران اظهار کرد: این جابجاییها یک رسم است و امیدواریم تبدیل به خیر و نیکی برای همه باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه، جابجاییها نباید موجب دلخوری شود تصریح کرد: هر دولتی با یک نگاه و گفتمان و رویکرد ویژه بر سر کار میآیند و مردم به دولتها رأی میدهند و توقع جابجاییها را در مسئولیتهای کلان و اصلی دارد.
وی با اشاره به اینکه مراجعه و پیگیری مردم به طور مستمر موجب جابجاییها میشود افزود: این امر به دلیل ضعف مدیران نیست بلکه برای حرمت گذاشتن به نظر مردم است.جابجایی استانداران در 31 استان کشور انجام میشود و انتخاب استانداران با مشورت انجام میگیرد.
وزیر کشور درباره انتخاب استاندار گیلان گفت: نجفی جزو مدیران شایسته از نظر علمی، تجربه و اخلاقی است که با گفتمان حسن روحانی هماهنگی دارد و فردی معتدل محسوب میشود.
قطع یارانهها را آغاز کردهایم
عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری گیلان با اشاره به اینکه قطع یارانهها را آغاز کردهایم اظهار کرد: بالاتر از آن هدایت یارانهها است.
وی با بیان اینکه سالانه 40 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت میکنیم افزود: اگر یارانه را بتوانیم با سود 30 درصد به مردم دهیم میتوان آن را تبدیل به سرمایهگذاری کرد.
وزیر کشور صرفهجویی در حوزه مصرف را مهم دانست و گفت: 20 درصد صرفهجویی میتواند در اقتصاد منازل صورت گیرد.
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