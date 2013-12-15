یک ابتکار جالب برای اربعین امسال

مجله مهر:یک همایش 17 میلیون نفری اما مظلوم. چندروزی بیشتر به فرارسیدن اربعین حسینی(ع) نمانده و کم کم جمع زائران میلیونی امام حسین(ع) در بزرگترین اجتماع انسانی دنیا جمع می شود. اجتماعی که هم از نظر تعداد شرکت کنندگان و هم از نظر مسافت پیموده شده توسط آنان، در ابعادی بسیار وسیع تر از مراسم حج برگزار می شود. جمعیت عزاداران اربعین طبق اعلام استاندار کربلا در سال گذشته 17 میلیون نفر تخمین زده شده که نسبت به 8 سال پیش، رشدی 400 درصدی را نشان می دهد. این جمعیتريال حدودا 4 برابر جمعیت مسلمانان در روزهای موسم حج در عربستان سعودی هم هست.

اما نکته این جاست که در فضای وب، اینترنت و شبکه های مجازی، این اجتماع عظیم شیعی با بازتاب کم و البته در مواقعی نامناسب روبه رو شده است. برای اثبات این موضوع کافی ست سری به سایت گوگل بزنید و کلماتی همچون«اربعین»، «عزاداری» و «شیعیان» را جستجو کنید. حجم انبوهی از تصاویر نامناسبی همچون قمه زنی، سر و صورت های زخمی و خون آلود و اقداماتی از این قبلی که توسط گروه های افراطی انجام می شود، با هدف تخریب وجهه شیعیان در دنیا منتشر شده است.

حالا اما یک گروه جوان و خوش فکر رسانه ای تصمیم گرفته اند اربعین امسال را با یک خیزش رسانه ای، به بمب رسانه ای فضای مجازی تبدیل کنند. آنها در قالب چندین گروه عکاس، فیلمبردار و نویسنده در نقاط مختلف و شهرهای مهم و زیارتی عراق، حضور یافته اند تا اجتماع میلیونی شیعیان عزادار اباعبدالله الحسین(ع) را با عکس، فیلم، توئیت و پست های شبکه های مجازی منعکس کنند.

به این ترتیب پیاده روی عظیم شیعیان از بصره تا نجف و از آنجا تا کربلا، طی روزهای آینده توسط یک تیم فعال و آنلاین رسانه ای پوشش داده می شود تا حجم عظیم عکسها، فیلم ها و توئیت ها، رسانه های فضای مجازی را تحت تاثیر این حرکت عظیم و میلیونی قرار دهند و به این ترتیب، چهره واقعی عزاداری شیعیان در دنیا را به دنیا نشان دهند.

امسال برای نخستین بار یک تیم رسانه‌ای شامل چندین عکاس، مستند ساز، نویسنده و ... برای پوشش این مراسم بزرگ و انعکاس آن در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مخصوصا برای مخاطب غیرایرانی در ایام اربعین عازم کربلا می‌شوند.

این تیم قرار است تصاویر، ویدئو و گزارش‌هایی از این مراسم را به سرعت در شبکه‌های اجتمای مانند فیس بوک، انیستاگرام، توئیتر، یوتیوب و گوگل پلاس در میان شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و در شبکه آپارات، کلوب و لنزور در میان شبکه‌های داخلی و همچنین در شبکه‌های تلویزیونی داخلی و خارجی و خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌ها منتشرکنند.

این تیم رسانه ای با هدف‌ تشکیل پرمخاطب‌ترین صفحات شبکه‌های اجتماعی و جهانی کردن حرکت عظیم شیعیان جهان در اربعین، از کاربران فضای مجازی و عزاداران مراسم اربعین دعوت کرده‌اندهمراه آنها به معرفی سایت و صفحات ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی پرداخته و از بزرگ‌ترین تجمع انسانی دنیا حمایت کنند.

صفحه های ویژه «اربعین 2013» را اینجا می توانید ببینید:

Arbaeen2013.ir

Arbaeen2013.com

Facebook.com/arbaeen2013

instagram.com /arbaeen2013

twitter.com/arbaeen_2013

google.com/+arbaeen2013

برخی از عکس های منتشر شده توسط گروه رسانه ای «اربعین 2013» از شروع پیاده روی شیعیان در عراق را ببینید: