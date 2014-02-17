میوه گران شد

خانه ملت: بهرام بیرانوند در واکنش به این مطلب که با توجه به نزدیک شدن کشور به ایام شب عید، مردم به جای تنظیم و کنترل قیمت بازار میوه با افزایش نرخ میوه به ویژه موز از سوی مافیای واردات مواجه شده اند،گفت: امکان کشت موز در باغات استان سیستان و بلوچستان وجود دارد اما به علت بحران کمبود آب بسیاری از باغات موز در این استان نابود شده اند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی،بابیان اینکه کشاورزان استان سیستان و بلوچستان آمادگی لازم را در کشت موز دارند،تصریح کرد: امکان تولید موز علاوه بر استان سیستان و بلوچستان، به صورت گلخانه ای در مناطق شمالی کشور وجود دارد به همین جهت کشور می تواند موز مورد نیاز در سبد غذایی خانوارها را بدون هیچ گونه وارداتی تأمین کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهار داشت: میوه شب عید از جمله پرتقال ، نارنگی و سیب ذخیره سازی ها در سردخانه ها صورت گرفته وکمبودی در تامین میوه شب عید وجود ندارد.

بیرانوند،افزود: با توجه به اینکه موز میوه وارداتی و سایر میوه ها ازجمله مرکبات تولید داخلی است به همین جهت دولت با فعال کردن دستگاه های نظارتی بر قیمت مرکبات در بازار توجه بسزایی کند تا فروشندگان مرکبات مانند مافیای واردات موز به افزایش چشمگیر قیمت این محصولات در ایام شب عید نپردازند.

وی، در پاسخ به این سوال که هر ساله دستگاه های نظارتی در خصوص تنظیم بازار شب عید فعال می شوند اما متأسفانه مصرف کنندگان درایام شب عید با قیمت های نجومی میوه مواجه می شوند؟ ادامه داد: اختلاف قیمت میوه در بین شهرستان های کشور بسیار زیاد است به طوری که قیمت سیب زرد در بروجرد کیلویی 2 هزار و 500 تومان است اما در تهران بسیار گرانتر فروخته می شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به هزینه های حمل و نقل و کرایه کارگر نمی توان قیمت واحدی برای میوه در تمام نقاط کشور تخمین زد اما باید تناسبی بین قیمت ها وجود داشته باشد که لازمه ی رسیدن به آن فعال شدن دقیق و صحیح دستگاه های نظارتی است.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس،گفت:در حال حاضر افرادی در بدنه دستگاه های نظارتی برای تنظیم بازار شب عید مشغول به کار شدند به طوری که حتی این افراد حقوق نظارت بر بازار را هم دریافت می کنند به همین جهت اگر این دستگاه های نظارتی با کنترل بازار شب عید به داد مصرف کنندگان نرسند، پس برای چه امری فعال شده اند؟