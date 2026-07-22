به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی در خصوص تجاوز کشورش به ایران مدعی شد: من آن را یک «درگیری محدود» مینامم؛ چرا که ما [در حال حاضر] تنها وارد یک درگیری محدود با ایران شدهایم.
وی همچنین مدعی شد ایران تحت فشار حملات قرار گرفته و همین موضوع موجب شده تمایل به دستیابی به توافق داشته باشد، اما به ادعای وی «تهران هنوز برای این توافق آماده نیست.»
ادعای ترامپ درحالی مطرح می شود که بارها این آمریکا بوده که میز مذاکرات را ترک کرده و تجاوز به ایران را بر مسیر دیپلماسی ترجیح داده است.
ترامپ در ادامه ادعا کرد ایران بهزودی برای دستیابی به توافق آماده خواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد که کشورش به تنگهها، از جمله تنگه هرمز، نیازی ندارد، اما اقداماتی را که لازم میداند انجام خواهد داد.
وی بار دیگر مدعی شد واشنگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد.
ادعای ترامپ مبنی در خصوص تنگه هرمز درحالی است که تنگه هرمز فشار زیادی بر ترامپ به لحاظ داخلی و بین المللی وارد کرده است.
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