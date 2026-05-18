به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در حاشیه برگزاری دومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به صورت ویدئو کنفرانس و وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: تمام تأکید و سعی ما بر این است که یک نظارت دقیق و منطقی در بازار داشته باشیم و از افزایش بی‌رویه نرخ کالاهایی که به هیچ وجه زیبنده کشور نیست، جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به ایستادگی ملت و مجاهدت نیروهای مسلح افزود: در شرایطی که کشور در وضعیت خاص قرار دارد و مردم مقاوم ما و نیروهای مسلح در میدان در حال مبارزه هستند، انتظار به حق از دولت، وزرا و مدیران اجرایی این است که نظارتی هوشمندانه بر بازار داشته باشند و در این مسیر از ظرفیت‌های نظارتی خود مردم نیز بهره بگیرند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس تصریح کرد: با تداوم این جلسات برخط و تأکید جدی نمایندگان با قدرت جلوی گرانی‌های بدون حساب و کتاب و افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهیم گرفت تا فشار معیشتی بر جامعه کاهش یابد.