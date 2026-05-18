  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

دولت با قدرت جلوی گرانی‌های بی‌حساب را بگیرد

دولت با قدرت جلوی گرانی‌های بی‌حساب را بگیرد

بندرعباس- نماینده مردم هرمزگان در مجلس بر لزوم نظارت بسیار دقیق و مستمر دولت بر بازار در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت: دولت با قدرت جلوی گرانی های بی حساب را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در حاشیه برگزاری دومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به صورت ویدئو کنفرانس و وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: تمام تأکید و سعی ما بر این است که یک نظارت دقیق و منطقی در بازار داشته باشیم و از افزایش بی‌رویه نرخ کالاهایی که به هیچ وجه زیبنده کشور نیست، جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به ایستادگی ملت و مجاهدت نیروهای مسلح افزود: در شرایطی که کشور در وضعیت خاص قرار دارد و مردم مقاوم ما و نیروهای مسلح در میدان در حال مبارزه هستند، انتظار به حق از دولت، وزرا و مدیران اجرایی این است که نظارتی هوشمندانه بر بازار داشته باشند و در این مسیر از ظرفیت‌های نظارتی خود مردم نیز بهره بگیرند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس تصریح کرد: با تداوم این جلسات برخط و تأکید جدی نمایندگان با قدرت جلوی گرانی‌های بدون حساب و کتاب و افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهیم گرفت تا فشار معیشتی بر جامعه کاهش یابد.

کد مطلب 6833457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها