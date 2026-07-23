عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت واردات تلفن همراه اظهار کرد: در شرایط فعلی، واردات موبایل در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد، اما ارزهایی که پیشتر برای این بخش تخصیص یافته بود، پرداخت شده است.
وی با اشاره به تأمین ارز برای تولید داخلی افزود: ارز مورد نیاز واردات قطعات تولید تلفن همراه، همانند سایر بخشهای دارای اولویت، تأمین خواهد شد.
به گفته او، در صورت بهبود شرایط و افزایش دسترسی به منابع ارزی، امکان ازسرگیری تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه نیز فراهم میشود.
سخنگوی وزارت صمت همچنین با تشریح سیاستهای ارزی دولت تأکید کرد: در وضعیت کنونی، تخصیص منابع ارزی بر اساس اولویتبندی نیازهای کشور انجام میشود و کالاهای اساسی و اقلامی که نقش پررنگتری در تأمین نیازهای عمومی و معیشت مردم دارند، در اولویت دریافت ارز قرار گرفتهاند.
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