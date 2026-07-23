به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیمورییانسری شامگاه چهارشنبه در نشست هماهنگی مبارزه با مگس مدیترانهای اظهار کرد: حدود ۴۵ درصد سموم مصرفی در سه استان شمالی کشور برای کنترل مگس مدیترانهای به کار گرفته میشود و مجموع هزینههای ناشی از خسارت و مبارزه با این آفت، بیش از ۳۵ درصد هزینههای تولید در بخش مرکبات را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه مگس مدیترانهای بیش از ۳۰۰ گونه میزبان دارد، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مازندران، این آفت در تمام طول سال قابلیت فعالیت دارد و مقابله با آن نباید به برنامههای مقطعی و فصلی محدود شود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه سالانه ۳.۳ میلیون تن مرکبات در استان تولید میشود، تصریح کرد: هرگونه غفلت در مدیریت این آفت، علاوه بر خسارت به باغداران، اقتصاد بخش کشاورزی کشور را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
تیمورییانسری راهکار مؤثر برای کنترل این آفت را اجرای برنامههای پایش مستمر، مبارزه تلفیقی و مشارکت همه باغداران دانست و گفت: با توجه به خردهمالکی بودن بیش از ۸۰ درصد باغات استان، موفقیت در کنترل مگس مدیترانهای مستلزم هماهنگی همگانی، اجرای تقویم عملیاتی واحد و بهرهگیری از روشهای نوین از جمله استفاده از درختان تله است.
وی در پایان حفظ امنیت تولید و پایداری اقتصاد باغداری را از مهمترین اهداف اجرای این برنامهها عنوان کرد و گفت: مدیریت اصولی مگس مدیترانهای، علاوه بر حمایت از معیشت باغداران، در حفظ اشتغال و استمرار فعالیت صنایع وابسته به بخش مرکبات نیز نقش مؤثری دارد.
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