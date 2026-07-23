غلامی: انتقال ۶۲ کیلوگرم تریاک به خراسان شمالی ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سردار احمد غلامی اظهار کرد: در پی دریافت اخبار مردمی مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر از استان‌های هم‌جوار به مقصد شهرستان بجنورد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و در تعامل با پلیس استان گلستان، خودروی حامل مواد مخدر را در شهر گرگان شناسایی و در یک عملیات هماهنگ توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، بیش از ۶۲ کیلوگرم تریاک که به‌صورت حرفه‌ای در بخش‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.

غلامی گفت: در این عملیات، یک دستگاه خودروی سنگین توقیف و ۲ متهم نیز دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.