به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی، در مراسم بدرقه نیروهای سازمان آتشنشانی برای خدمترسانی به زائران اربعین ۱۴۰۵، با تشریح برنامههای شهرداری تهران در ایام اربعین، اظهار کرد: همانند سالهای گذشته، نیروهای شهرداری در مرزهای کشور و همچنین شهرهای نجف، کربلا، سامرا، کاظمین و مسیر پیادهروی نجف به کربلا مستقر خواهند شد.
وی افزود: بخشی از ظرفیت شهرداری تهران برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در پایتخت حفظ میشود و سایر نیروها به مأموریت اربعین اعزام خواهند شد. همچنین بیش از ۲۰ تا ۲۲ شهرداری کشور در قالب کمیته خدمات شهری ستاد اربعین با یکدیگر همکاری و تقسیم کار مناسبی دارند.
گودرزی با اشاره به خدمات ارائهشده به زائران گفت: برپایی سایبان، مهپاش، تأمین روشنایی شب، ایجاد پارکینگ، سرویسهای بهداشتی، نظافت و رفتوروب از جمله خدماتی است که برای رفاه زائران در مرزها و شهرهای زیارتی ارائه میشود تا شرایط مناسبتری برای سفر آنان فراهم شود.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: امسال ۱۳۰ آتشنشان به همراه ۴۵ دستگاه خودروی عملیاتی به ۶ مرز کشور اعزام میشوند. همچنین حدود یکهزار و ۶۰۰ تا یکهزار و ۷۰۰ نیروی پسماند و ۱۷۰ دستگاه ماشینآلات تخصصی نیز در مرزها و شهرهای عراق مستقر خواهند شد.
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