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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۷

اعزام ۱۷۰ دستگاه ماشین‌آلات شهرداری تهران برای مراسم اربعین

اعزام ۱۷۰ دستگاه ماشین‌آلات شهرداری تهران برای مراسم اربعین

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، از استقرار نیروهای خدماتی و آتش‌نشانی در مرزهای کشور و شهرهای زیارتی عراق برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی، در مراسم بدرقه نیروهای سازمان آتش‌نشانی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین ۱۴۰۵، با تشریح برنامه‌های شهرداری تهران در ایام اربعین، اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، نیروهای شهرداری در مرزهای کشور و همچنین شهرهای نجف، کربلا، سامرا، کاظمین و مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا مستقر خواهند شد.

وی افزود: بخشی از ظرفیت شهرداری تهران برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در پایتخت حفظ می‌شود و سایر نیروها به مأموریت اربعین اعزام خواهند شد. همچنین بیش از ۲۰ تا ۲۲ شهرداری کشور در قالب کمیته خدمات شهری ستاد اربعین با یکدیگر همکاری و تقسیم کار مناسبی دارند.

گودرزی با اشاره به خدمات ارائه‌شده به زائران گفت: برپایی سایبان، مه‌پاش، تأمین روشنایی شب، ایجاد پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، نظافت و رفت‌وروب از جمله خدماتی است که برای رفاه زائران در مرزها و شهرهای زیارتی ارائه می‌شود تا شرایط مناسب‌تری برای سفر آنان فراهم شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: امسال ۱۳۰ آتش‌نشان به همراه ۴۵ دستگاه خودروی عملیاتی به ۶ مرز کشور اعزام می‌شوند. همچنین حدود یک‌هزار و ۶۰۰ تا یک‌هزار و ۷۰۰ نیروی پسماند و ۱۷۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی نیز در مرزها و شهرهای عراق مستقر خواهند شد.

کد مطلب 6896567

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