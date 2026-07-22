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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۵

معاون استاندار: یک نقطه در اطراف اهواز هدف حمله موشکی قرار گرفت

معاون استاندار: یک نقطه در اطراف اهواز هدف حمله موشکی قرار گرفت

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: یک نقطه در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بررسی‌ها در خصوص ابعاد این حادثه در حال انجام است.

وی افزود: اخبار تکمیلی درباره جزئیات این حمله متعاقباً اعلام می‌شود.

کد مطلب 6896482

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