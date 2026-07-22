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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۳

حمله به دو نفتکش سعودی/ یحیی سریع: در عمق خاک عربستان پاسخ خواهیم داد

حمله به دو نفتکش سعودی/ یحیی سریع: در عمق خاک عربستان پاسخ خواهیم داد

نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که در یک عملیات نظامی، دو نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در یک عملیات نظامی، دو نفتکش سعودی با نام‌های «ENCELIA» و «LAYLA» در دریای سرخ مورد هدف قرار گرفتند.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن اعلام شده است که این دو نفتکش با نقض تصمیم ممنوعیت تردد در دریای سرخ، هدف عملیات قرار گرفته‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلم کرد که این عملیات با استفاده از چند فروند موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد انجام شده و اصابت دقیق به اهداف، موجب وقوع آتش‌سوزی در این دو نفتکش شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که در جریان این عملیات، حدود ۱۰ فروند کشتی مجبور به عقب‌نشینی و بازگشت شده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین تأکید کرد که عملیات دریایی علیه عربستان و با هدف اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» ادامه خواهد یافت.

سریع در پایان هشدار داد که هرگونه اقدام یا حمله از سوی عربستان علیه یمن با عملیات گسترده در عمق خاک عربستان پاسخ داده خواهد شد.

کد مطلب 6896502

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