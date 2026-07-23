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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۰

حمله هوایی مجدد دشمن آمریکایی به شهرستان کیار

حمله هوایی مجدد دشمن آمریکایی به شهرستان کیار

شهرکرد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بامداد امروز در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی ارژنگ، با اشاره به اینکه در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی قرار گرفت. اظهار کرد: این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز رخ داده و دستگاه‌های مسئول بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی را آغاز کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشته است، افزود: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسی‌های کارشناسی و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به حوادث را تنها از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از توجه یا انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

کد مطلب 6896586

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