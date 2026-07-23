آمل میزبان دوره داوری پدل درجه ۳ شد؛ آموزش ۲۴ داور از سه استان

به گزارش خبرنگار مهر، دوره داوری پدل درجه ۳ با حضور ۲۴ داوطلب از سه استان شمالی و همجوار کشور در مجموعه ورزشی اکسین آمل در حال برگزاری است.

سعید بنی‌هاشمی، رئیس هیئت تنیس شهرستان آمل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این دوره اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی داوران پدل و تربیت نیروهای متخصص در حوزه قضاوت مسابقات، از ابتدای هفته جاری آغاز شده و شرکت‌کنندگانی از استان‌های مازندران، گلستان و سمنان در آن حضور دارند.

وی افزود: تدریس این دوره بر عهده امیرحسین پاکزاد، داور بین‌المللی فدراسیون جهانی تنیس (ITF) و مدیر برگزاری دوره است و شرکت‌کنندگان طی چهار روز با مباحث تخصصی و قوانین داوری پدل آشنا می‌شوند.

رئیس هیئت تنیس شهرستان آمل با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته برای برگزاری این رویداد آموزشی، گفت: این دوره روز پنجشنبه با برگزاری آزمون‌های تئوری و عملی به پایان می‌رسد و پذیرفته‌شدگان موفق به دریافت گواهینامه داوری درجه ۳ خواهند شد.

بنی‌هاشمی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره داوری تنیس درجه ۳ در شهرستان نور خبر داد و افزود: این دوره از نهم تا سیزدهم مردادماه برگزار می‌شود و سینا ابراهیمیان، داور نشان سفید فدراسیون جهانی تنیس (ITF)، مسئولیت تدریس آن را بر عهده خواهد داشت. این دوره نیز با هدف ارتقای سطح علمی و فنی داوران تنیس در استان برگزار می‌شود.