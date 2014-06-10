شغلی که ماهانه تا 100 میلیون تومان درآمد دارد

سایت «خبرآنلاین» نوشت: تاتو و خالکوبی از شغل های پردرآمدی است که امروزه به صورت زیر زمینی و مخفیانه در برخی از سالن های آرایش کلان شهرها انجام می شود. کسب و کاری پر درآمد که هر روز پر رونق تر از روز دیگرش است. این شغل اخیرا در ایران مشتری های زیادی پیدا کرده است. مشتریانی که به غیر از پرداخت هزینه هایی گاه میلیونی برای تاتو، باید هزینه های عوارض زیان آور و غیرقابل جبران، نظیر بیماری های پوستی و خونی را نیز بپردازند.

در نگاه اول شاید این گونه به نظر آید که این کسب و کار درآمد قابل توجهی نداشته باشد. اما برعکس تصور عامه، اتفاقا شغلی است بسیار پر درآمد. طبق آمارها، هر تاتو کار خانم یا آقا در تهران میانگین بین ماهی 8 تا 100 میلیون تومان درآمد دارد.

قیمت تاتو و خالکوبی برای مشتریان ممکن است در هر محله با تغییر روش کار یا با توجه به موادی که به کار می برند متفاوت باشد. مثلا قیمت تاتوی ابرو در سالن آرایشی که در جنوب شهر تهران قرار دارد بین 90 تا 100 هزار تومان است اما همین کار در آرایشگاه شمال تهران قیمتی بین 250 تا 300 هزار تومان دارد.

همچنین تاتو کردن طرح و نقش های کوچک، بین 50 تا 70 هزار تومان آب می خورد. البته برخی طرح های کوچک گران تر نیز هستند به طور مثال تاتوی پلک یا پشت گوش یا شاهرگ بین 300 تا 400 هزار تومان هزینه دارد.

طرح های بزرگ هم قیمت های متفاوتی دارند که البته به اندازه طرح و تعداد رنگ های به کار رفته و حتی دو بعدی یا سه بعدی بودنش بستگی دارد. طرح دست بین 1.5 تا 2.5 میلیون تومان هزینه دارد.کل هر دو پا بسته به نقش و تعداد رنگ بین سه تا چهار میلیون و طرح کامل کمر بین 3.5 تا 4.5 میلیون تومان هزینه در بردارد. قیمت تاتوی کامل بدن که کمتر هم مورد علاقه خانم ها است و بیشتر آقایان این کار را می کنند بین 10 تا 12 میلیون تومان است.

در این میان کسانی هستند که پس از تاتو به دلایل مختلف تغییر سلیقه می دهند و به فکر پاک کردن می افتند. پاک کردن تاتو با لیزر، مواد و کرم های خاص پاک کننده و یا با روغن های مخصوص انجام می شود که قیمت پاک کردن آن بسته به اندازه و نوع کار، بین 50 هزار تا یک میلیون تومان هزینه دارد.

افرادی که کار تاتو را انجام می دهند اصولا یا در ایران و یا در تایلند دوره دیده اند که البته علاوه بر داشتن مهارت باید دستگاه های مخصوص تاتو را نیز داشته باشند. این دستگاه ها قیمتی بین یک میلیون و پانصد هزار تومان تا هشت میلیون تومان دارند.

از طرف دیگر هر سوزنی که در تاتو استفاده می شود 250 تومان قیمت دارد و اگر همه موارد بهداشتی مثل دستکش یک بار مصرف، اسپری ضدعفونی کننده و مواد بی حس کننده را نیز محاسبه کنید در گران ترین حالت به زحمت 10 هزار تومان می شود. نتیجه اینکه قیمت تمام شده برای یک تاتو کوچک حداکثر 10 هزار تومان است اما آنچه از مشتری دریافت می شود بین 100 تا 300 هزار تومان است.

بر اساس نتایج یک تحقیق، پدیده خالکوبی در برخی شهرهای کشور به ویژه کلانشهرها در بین دختران، دانش آموزان و دانشجویان افزایش یافته است. گفته شده تقریبا 20 درصد افراد 18 تا 35 ساله در دنیا خالکوبی می کنند که پیش بینی می شود طی چند سال آینده این مقدار افزایش یابد.