به گزارش خبرگزاری مهر، قیمتهای فروش گوشت قرمز و گوشت مرغ به مناسبت ایام عزاداری در ماههای محرم و صفر تعیین و طی بخشنامه ای از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به ادارات استانی تحت پوشش ابلاغ شد.
براین اساس قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد وارداتی، گوشت گوساله منجمد داخلی و گوشت مرغ منجمد داخلی به ترتیب 18 هزار تومان، 15 هزار و 500 و 55000 ریال تحویل از سردخانه شرکت، در مراکز استان ها تعیین شده است.
نمایندگان هیئتهای عزاداری، حسینیهها و تکایا میتوانند پس از اخذ معرفینامه از سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در استانها جهت دریافت سهمیه در قبال پرداخت وجه به ادارات کل پشتیبانی امور دام در استان مراجعه کنند.