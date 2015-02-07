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۱۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۲

گزارش مهر از بازار محصولات پروتئینی؛

مرغ ارزان شد/ ثبات قیمت گوشت گوساله تا پایان سال

مرغ ارزان شد/ ثبات قیمت گوشت گوساله تا پایان سال

قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته کاهش یافته، ضمن اینکه بهای انواع ماهی نیز بدون تغییر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ با افت ۲۰۰ تومانی نسبت به هفته قبل همراه بوده و در مراکز عمده فروشی به ۷۰۰۰ تومان رسیده است.

در همین زمینه مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی ۷۶۰۰ تومان و در مراکز عمده فروشی ۷۰۰۰ تومان است، ضمن اینکه برای فردا نیز قیمت آن با افت همراه خواهد بود.

به گفته وی، قیمت انواع ماهی نیز بدین شرح است: شیرجنوب ۲۱ هزار تومان، کپور ۱۶ هزار تومان، قزل‌آلا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرنیزه‌ای ۱۳ هزار تومان، تیلاپیا ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، آمور جنوب ۲۳ هزار تومان، آزاد دزفولی ۸ هزار تومان و حلوای سیاه ۲۱ هزار تومان.

براساس این گزارش، قیمت گوشت گوساله نیز تا پایان سال‌جاری ثابت می‌ماند، در همین زمینه علی خندان روی‌جوان، رئیس اتحادیه گوشت گاوی به مهر گفت: قیمت این نوع گوشت حدود ۱۰ ماه است که ثابت مانده و در حال حاضر هرکیلوگرم گوشت گوساله به صورت مخلوط برای مصرف کننده به قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه دام زنده به اندازه کافی وجود دارد، افزود: قمیت‌ گوشت گوساله تا پایان سال ثابت می‌ماند.

به گزارش مهر، در مغازه‌های سطح شهر قیمت یک شانه تخم‌مرغ ۸ هزار تومان و قیمت  ۳ عدد تخم‌مرغ نیز ۱۰۰۰ تومان است.

کد مطلب 2489107

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