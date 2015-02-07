مرغ ارزان شد/ ثبات قیمت گوشت گوساله تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ با افت ۲۰۰ تومانی نسبت به هفته قبل همراه بوده و در مراکز عمده فروشی به ۷۰۰۰ تومان رسیده است.

در همین زمینه مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی ۷۶۰۰ تومان و در مراکز عمده فروشی ۷۰۰۰ تومان است، ضمن اینکه برای فردا نیز قیمت آن با افت همراه خواهد بود.

به گفته وی، قیمت انواع ماهی نیز بدین شرح است: شیرجنوب ۲۱ هزار تومان، کپور ۱۶ هزار تومان، قزل‌آلا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرنیزه‌ای ۱۳ هزار تومان، تیلاپیا ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، آمور جنوب ۲۳ هزار تومان، آزاد دزفولی ۸ هزار تومان و حلوای سیاه ۲۱ هزار تومان.

براساس این گزارش، قیمت گوشت گوساله نیز تا پایان سال‌جاری ثابت می‌ماند، در همین زمینه علی خندان روی‌جوان، رئیس اتحادیه گوشت گاوی به مهر گفت: قیمت این نوع گوشت حدود ۱۰ ماه است که ثابت مانده و در حال حاضر هرکیلوگرم گوشت گوساله به صورت مخلوط برای مصرف کننده به قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه دام زنده به اندازه کافی وجود دارد، افزود: قمیت‌ گوشت گوساله تا پایان سال ثابت می‌ماند.

به گزارش مهر، در مغازه‌های سطح شهر قیمت یک شانه تخم‌مرغ ۸ هزار تومان و قیمت ۳ عدد تخم‌مرغ نیز ۱۰۰۰ تومان است.