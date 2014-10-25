تجمع بزرگ لبیک یا حسین در سراسر استان سمنان برگزار می شود/ برپایی خیمه معرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ضمن اشاره به تجمع بزرگ لبیک یا حسین در سراسر استان با بیان اینکه این تجمع برای نخستین بار است که در کشور اجرا می شود، افزود: این تجمع در شهر سمنان از ساعت ۱۶ تا نماز مغرب در امامزاده علی بن جعفر با حضور سخنرانان و مداحان شاخص استان برگزار می شود.

وی با اشاره به آغاز ماه محرم، از اجرای برنامه های بصیرت عاشورایی در ۵۸ بقعه امامزادگان این استان خبر داد و گفت: این برنامه با مشارکت ۵۶ مبلغ بومی و اعزامی از قم در دو مرحله در ماه های محرم و صفر برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان تصریح کرد: به منظور ایجاد پیوند عمیق تر بین نهضت عاشورای حسینی و انقلاب جمهوری اسلامی، روز ۱۳ ابان همزمان با عاشورای حسینی، تجمع در تمام بقاع متبرکه استان شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دهند.

واحدی ادامه داد: تجمع رهروان زینبی ویژه خواهران نیز دوازدهم محرم در جوار امامزادگان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: ۱۷۱ موقوفه در استان سمنان ویژه حضرت سیدالشهدا (ع)، ۲۵ موقوفه ویژه حضرت ابوالفضل (ع)، ۶۳۰ موقوفه ویژه تعزیه داری برای سیدالشهدا (ع)، ۱۵ موقوفه ویژه تعزیه داری ویژه حضرت ابوالفضل (ع)، ۲۳۰ موقوفه برای اطعام عزاداران حسینی و ۳۹۰ موقوفه برای اطعام عزاداران ائمه اطهار (ع) در استان سمنان به ثبت رسیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان از ثبت ۷۰ موقوفه جدید در نیمه اول امسال خبر داد و اظهار داشت: پیش بینی می کنیم تا پایان سالجاری تعداد موقوفات جدید در استان به ۱۳۰ مورد برسد.

وی با اشاره به برنامه ثبت مشخصات موقوفات و بقاع متبرکه در سامانه ای به همین نام، گفت: تاکنون چهار هزار و ۹۹۵ موقوفه استان سمنان در سامانه جامع اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه به ثبت رسیده است.

واحدی کمک به تفکیک و شناسایی دقیق نیات واقفان، برنامه ریزی به منظور اجرای نیات، بازخوانی نیات، برنامه ریزی برای موقوفات فاقد نیات و ... را از مزیتهای ثبت موقوفات و بقاع متبرکه استان سمنان در این سامانه برشمرد.

وی در خاتمه با بیان اینکه نقشه برداری بقاع متبرکه استان سمنان به پایان رسیده، از تهیه طرح جامع برای ۳۲ امامزاده در این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تعداد طرحهای جامع امامزادگان تا پایان سال به ۱۰۰ طرح می رسد و تا پایان بهار سال آینده تمام ۱۳۲ امامزاده استان دارای طرح جامع می شوند.