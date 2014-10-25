برپایی نمایشگاه واقعه عاشورا در بدشت شاهرود/ یک نمایشگاه با هزاران حرف

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گشایش نمایشگاه بازسازی واقعه عاشورا عصر شنبه با حضور معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و تنی چند از مسئولان دیگر ادارات در حسینیه اعظم بدشت شاهرود برگزار شد.

در این نمایشگاه مسیر حرکت کاروان اباعبدالله الحسین (ع) از ابتدا تا دشت کربلا به وسیله ماکت و مجسمه در معرض دید عاشقان حسینی قرار گرفته است و پس از بازسازی صحنه گودال قتلگاه سرور وسالار شهیدان، در نهایت به صحنه روبرو شدن حضرت رقیه(س) با سر مبارک امام حسین(ع) شام منتهی می شود.

یک نمایشگاه با هزاران حرف

نمایشگاه واقعه عاشورا در نگاه نخست مجموعه ای تصویری از روایت واپسین روزهای زندگی مبارک سرور وسالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) است اما در پس تک تک این روایات احساسی عمیق وجود دارد که گلوی هر انسانی را می فشارد و گوشه چشمانش را تر می کند.

روایتی از ظلم تا مظلومیت، نمایشی از شر تا شور و داستانی از شب تا روز که همه و همه در زیر یک سقف پذیرای مشتاقان و عاشقان سیره حسینی هستند.

پیرزنی که به سختی راه می رود پس از بازدید از این نمایشگاه می گوید: مدتی است که از خانه نمی توانم بیرون بیایم اما شوق بازدید از صحنه قتلگاه و یادآوری ظلمی که به حسینیان روا داشته شد، به من قدرت راه رفتن را هرچند به سختی بخشیده است.

وی ادامه می دهد: باید از برپاکنندگان این نمایشگاه تشکر کرد چراکه دیدن بازسازی روایت کربلا از نزدیک می تواند بهتر از یک سخنرانی در این باره مظلومیت خاندان حسین(ع) را روایت کند.

یک جوان شاهرودی نیز می گوید: یکماه است که در تکاپوی برپایی این نمایشگاه هستیم و بارها و بارها گوشه گوشه آنرا به تماشا نشسته ام، اما امروز که به چشم بازدید کننده به آن می نگرم، احساس دیگری در درونم پدیدار می شود که نمی توانم آنرا به زبان بیاورم.

عرب احمدی ادامه می دهد: وقتی روایت کربلا و واقعه عاشورا همراه تصاویر و ماکت های بازسازی شده از آن دوران در یک مجموعه گردآوری می شود تاثیر به سزایی دارد و حداقل برای شخص من بسیار آموزنده است.

یکی پیرغلام اهل بیت (ع) نیز می گوید: در زیر این سقف به سختی نفس می کشم و مدام احساس می کنم چیزی گلویم را می فشارد.

شامبیاتی می افزاید: روایت قتلگاه حسین(ع) و همچنین لحظه روبرو شدن حضرت رقیه(س) از جمله تاثیرگذارترین قسمت های این نمایشگاه هستند.

نمایشگاه واقعه کربلا حاصل یکماه تلاش مداوم است

مسئول برگزاری بازسازی واقعه عاشورا در آئین افتتاح آن با بیان این مطلب که این نمایشگاه در سالهای گذشته روزانه پذیرای بالغ بر سه هزار نفر بوده است گفت: بدشت از امشب به مدت پانزده روز میزبان علاقمندان و عاشقان اباعبدالله است و عزاداران حسینی می توانند در این مدت صبح ها از ساعت هشت الی۱۳ و بعد از ظهر ها از ساعت ۱۵الی ۲۲ به حسینیه اعظم روستا مراجعه کنند.

جواد عباسی در خصوص برپایی نمایشگاه واقعه عاشورا توضیح داد: این نمایشگاه به همراه آئین نمادین دسته اسرای دشت کربلا از سال ۸۸ و به همت هیئت مذهبی جنت روستای بدشت برگزار می شود.

وی افزود: مدت یکماه است که مردم شریف و داوطلب روستای بدشت در تهیه و تدارکات این نمایشگاه به مسئولان یاری می رسانند و ماحصل تلاش های این عزیزان نمایشگاهی است که امروز با حضور مسئولان و مردم دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت (ع) افتتاح شد.

عباسی در خصوص استقبال مردم از واقعه کربلا در دهستان بدشت اظهار داشت: در سنوات پیشین استقبال از این نمایشگاه به نحوی چشم گیر بوده است که بعضا چندین برابر پیش بینی اولیه مسئولان بود و امسال نیز در سایه عنایات ائمه اطهار(ع) پیش بینی می شود استقبال کم نظیر باشد.

گرایش به سوی فرهنگ حسینی مهمترین هدف بازسازی واقعه کربلا

مسئول هئیت مذهبی جنت بدشت نیز ابراز داشت: برگزاری مراسم مذهبی از این دست می تواند در جذب جوانان نسل امروزی و همچنین آشناکردن آنها با فرهنگ عاشورا و شور حسینی بسیار موثر باشد و امیدوار هستیم که بتوانیم در این راه گام کوچکی برداریم.

جواد عباسی ادامه داد: همچنین امیدوار هستیم که با برپایی این نمایشگاه بتوانیم خدمت کوچکی به عاشقان و ارادتمندان اباعبدالله(ع) ارائه دهیم و بتوانیم افرادی را که بعضا ممکن است در طول سال از راه امام حسین (ع) دور شده اند را دوباره با پیام عاشورا پیوند دهیم.

وی، هزینه برپایی این نمایشگاه را در حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: کلیه هزینه های این نمایشگاه از ابتدا تا پایان به صورت شخصی تامین شده و هیچکدام از نهادهای اداری و مسئولان شهری در تامین آن نقشی نداشته اند.

مسئول هئیت مذهبی جنت بدشت در خصوص مستند بودن روایات نقل شده در این نمایشگاه نیز اظهار داشت: تمامی روایات این نمایشگاه از ابتدای سفر امام حسین(ع) و انجام مناسک حج ایشان تا پایان عمر مبارک آن حضرت با توجه به اسناد و مدارک معتبر مانند کتاب های حجت الاسلام نظری منفرد اقتباس شده است.