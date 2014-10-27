به گزارش خبرنگار مهر، پیام ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، به مناسبت روز جهانی میراث دیداری- شنیداری 27 اکتبر 2014 صبح امروز دوشنبه 5 آبان و در مراسم اعطای گواهی ثبت 4 اثر ایرانی در منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه حافظه جهانی که با حضور مسئولان دولتی و چهره های دانشگاهی در کتابخانه ملی ایران برگزار شد، از طرف خانم لاروش رئیس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و نماینده مدیرکل یونسکو در این مراسم، قرائت شد.

متن پیام بوکووا با عنوان «آرشیوها در خطر- بیشتر باید فعالیت کنیم» به شرح زیر است:

همه چیز به روشنی در موضوع انتخابی برای روز جهانی میراث دیداری- شنیداری بیان شده است و آن این است که برای حفظ طولانی مدت میراث مشترک جهانی باید بیشتر فعالیت کنیم.

اسناد دیداری- شنیداری، مانند فیلم ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی، سوابقی مهم از قرون 20 و 21 هستند که به حفظ حافظه مشترک همه بشریت کمک می کنند. از آنجایی که تغییر جهت های عظیم در (طول تاریخ) شیوه تولید، دسترسی و مدیریت اطلاعات و منابع را دگرگون ساخته اند، اکنون حجم عظیمی از مواد دیداری- شنیداری به شکل دیجیتالی به عرصه ظهور می رسند، که از آن جمله هستند ای میل ها (پست های الکترونیک)، بلاگ ها، شبکه های اجتماعی و وبگاه ها و به این واسطه امروزه همه اشکال میراث دیداری- شنیداری به مخاطره افتاده است. میلیون ها فیلم، نوارهای ویدیویی و شنیداری و دیسک ها در خطر تبدیل شدن به گردوغبار، محو شدن و در نهایت در خطر ناپدید شدن هستند.

برای رویارویی با این مشکلات لازم است ابتدا چالش ها را شناسایی و سپس به ارتقا آگاهی در مورد آنها بپردازیم و اهمیت روز جهانی میراث دیداری- شنیداری در این مطلب نهفته است. علاوه بر آنچه بیان شد، لازم است رویکردهای جدیدتری را در ارتباط با تدوین برنامه های آرشیوی اتخاذ کنیم و مسئولین و کارکنان آرشیوها را به شیوه ای تربیت کنیم که بتوانند خود را با فضای در حال تغییر سیاسی، فن آوری و فرهنگی سازگار کنند. افرادی که به شکل حرفه ای در حوزه حفاظت فعالیت می کنند باید از حمایت کامل و لازم برای پاسداری از میراث مشترک دیداری- شنیداری بشریت بهره مند شوند.

اهداف یادشده در سرلوحه همه فعالیت های یونسکو در چارچوب برنامه حفاظت جهانی که در سال 1992 با هدف حفظ و ترویج میراث مستند جهان از طریق اتخاذ راهبردهای بهینه در حوزه حفاظت و دسترسی تدوین شد، قرار دارند. در این برهه زمانی ما بر مجموعه جامع اسناد بین المللی ای که یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی و مستند تدوین کرده است تکیه می کنیم و با ظرفیت سازی در سطوح ملی و محلی از اجرای این اسناد حمایت می کنیم. این مطلب در شرایط بحران یا در هنگام بروز بلایا اهمیت بیشتری پیدا می کند.

تلاش جمعی ما امروز متضمن بهره مندی نسل های آینده از میراث مشترک دیداری- شنیداری بشریت است. میراث حامل دروس، اطلاعات و دانشی هستند که به اشتراک گذاردن آنها ضرورت دارد. آنها بنیان هویت و تعلق پذیری هستند، ضمن اینکه سرچشمه نوآوری و خلاقیت هم به شمار می آیند و دقیقا به همین دلیل است که آرشیو ها در نقش حافظان یا نگهبانان میراث جمعی ما تا این اندازه مهم هستند. آنها متضمن حق بهره مندی از حقیقت و «حق دانستن» هستند.

با توجه به آنچه بیان شد، من از همه دولت ها دعوت می کنم تا نسبت به تقویت سیاست های ملی خود و فراهم کردن امکان دسترسی به همه اشکال میراث دیداری- شنیداری و همچنین پشتیبانی از فعالیت های تخصصی در حوزه شناسایی و حفظ مجموعه های دارای ارزش ماندگار تلاش کنند و این است پیام یونسکو در روز جهانی میراث دیداری- شنیداری در سال 2014.