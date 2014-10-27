حمله طالبان به دادستانی قندوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حمله طالبان به دفتر دادستانی قندوز 10 نفر کشته شدند

حمدالله دانشی معاون استاندار قندوز با اعلام این خبر گفت در این حمله 10 نفر دیگر هم زخمی شدند.

به گفته این مقام افغان درگیری نیروهای افغان با طالبان روز دوشنبه اتفاق افتاد و 4 ساعت طول کشیده است.

درگیری زمانی آغاز شد که فرد بمب‌گذار، جلیقه انتحاری خود و سپس یک خودرو را در مقابل درب این ساختمان در شهر قندوز منفجر کرد و در پی آن 3 فرد مسلح به ساختمان دادستانی حمله کردند.

در این حمله هفت دادستان، دو مامور پلیس و یک غیرنظامی کشته شده اند.

