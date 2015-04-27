حمله طالبان سفر غنی به هند را به تأخیر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسولین محلی امروز دوشنبه از درگیری طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان خبر دادند. در جریان این درگیری شدید بیش از ۳۰ عضو طالبان کشته شدند.

حمله نیروهای طالبان که در حومه ولایت قندوز به وقوع پیوست، باعث شد سفر رسمی «اشرف غنی» رییس جمهور افغانستان به هند تا چند ساعت با تأخیر مواجه شود.

مقامات مسئول گفتند که در جریان این حمله صدها نفر از اعضاء طالبان به پست بازرسی های پلیس و ارتش در قندوز حمله کردند.

سخنگوی فرمانداری محلی تعداد نیروهای افغانی کشته شده در این یورش را ۸ نفر اعلام کرد.

مقامات مسول در ولایت قندوز اعلام کردند که علیرغم بالابودن سطح تهدید، با توجه به روحیه عالی نیروهای افغان در مبارزه پیروز خواهند شد.

این درحالیست که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی مدعی شد نیروهای این گروه موفق شدند هفت پست ایست بازرسی پلیس و دو منطقه را در این ولایت شمالی به تصرف خود درآورند.

اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این خصوص با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: تعویق سفر غنی به هند تا عصر امروز با هدف دیدار وی با ژنرال «جان کمپبل» فرمانده نیروهای نظامی ناتو در افغانستان انجام شد.

دیدار مذکور در کاخ ریاست جمهوری پیرامون درگیری امروز در ولایت قندوز گزارش شده است.

ولایت قندوز که در شمال کشور افغانستان واقع شده است، آخرین پایگاه این گروه پیش از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ محسوب شده و از اهمیت راهبردی برای این گروه برخوردار است.

در حمله دو روز پیش طالبان به بخش های مختلف این ولایت ۱۵ عضو طالبان کشته و ۵ تن دیگر زخمی شده بودند.