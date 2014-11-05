شعر آیینی متولی ندارد / برداشت بدون کاشت نهادهای ادبی

مصطفی محدثی خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در آسیب‌شناسی شعر و ترانه گفت: به نظر من اگر بخواهیم در حوزه آسیب شناسی اشعار و ترانه های مربوط به وقایع و اتفاقات مذهبی به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم اولا باید خارج از مناسبت هایی چون ایام ارزشمند سوگواری حضرت سید الشهدا باشد. تجربه ثابت کرده که هرگاه به ماه‌هایی چون رمضان، محرم و صفر می رسیم تازه یادمان می آید که در حوزه شعر آیینی باید آسیب شناسی صورت گیرد ولی به اعتقاد من لازم است در یک فرصت مناسب به بررسی و تحلیل این جریان ادبی کشورمان بپردازیم.

وی ادامه داد: نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که متاسفانه جریان شعر ما متولی مشخصی ندارد که بخواهیم بر اساس آن نسبت به آسیب شناسی آن کارهایی را انجام دهیم. اصولا وقتی جریان شعر متولی ندارد اما بسیاری از نهادها مدعی تلاش در این حوزه هستند بنابراین نمی توان در یک نقطه متمرکز کارهایی را برای بهبود اوضاع انجام داد. متاسفانه موسسات و نهادهایی که در حوزه شعر فعالیت می کنند عموما نهادهایی هستند که به قول کشاورزان «برداشت» انجام می دهند و در این بین موضوع «کاشت» اصولا مطرح نیست.

این شاعر آیینی کشورمان تصریح کرد: جهت دهی و تولید شعر آیینی نیازمند حضور یک نهاد متولی مشخص است که به نظر من اعضای آن باید متشکل از دو صنف شاعر و مداح باشند، آن‌هم افرادی که در حوزه خود دارای شهرت و عنوانی هستند و می توانند هریک تاثیرات شگرفی در جریان فعالیت‌های صنفی بگذارند.

محدثی خراسانی تاکید کرد وجود چنین نهادی می تواند هم خلاءهای موجود در حوزه مداحی را برطرف کند و هم شور و اشتیاق دوباره ای را به میان شاعران و ترانه سرایان جوان ایجاد کند.

وی افزود: البته این طبیعی است که نقاط قوت و ضعف زیادی در دو حوزه شعر و مداحی وجود دارد اما به طور حتم تعامل میان این دو قشر در این نهاد متولی که به آن اشاره کردم می تواند مکمل خوبی برای پوشش نقاط قوت و ضعف یکدیگر باشند.

این شاعر و نویسنده در بخش پایانی صحبت‌های خود پیرامون دیگر فعالیتهایش در عرصه شعر و ادبیات گفت: فعلا رغبتی برای انتشار اثر تازه ندارم البته گاه گاهی وقتی به فایل شعرهایم مراجعه می کنم دوباره این انگیزه ایجاد می شود که آنها را منتشر کنم اما چون وضعیت چاپ و نشر کتاب در شرایط خوبی قرار ندارد ترجیح می دهم این شعرها فعلا در قفسه کمدم باقی بماند.