عبور نظامیان خارجی از خاک ترکیه را بر نمی تابیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "کمال قلیچدار اوغلو" از اقدام دولت ترکیه در دادن مجوز به نیروهای پیشمرگه برای عبور از خاک این کشور انتقاد کرد. وی که در نشست حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در شهر آنتالیا سخن می گفت به انتقاد از عملکرد دولت در سوانح غیرمترقبه از جمله انفجار در معادن و نیز فساد مالی بین مقامات آنکارا پرداخت.

قلیچدار اوغلو در بخش دیگری از سخنان خود، صدور مجوز عبور پیشمرگه ها از خاک ترکیه توسط نمایندگان پارلمان را نیز به باد انتقاد گرفت و گفت: ترکیه باید بتواند بار دیگر روی پای خود ایستاده و با هیچ کس وارد جنگ نشود. ما با عبور هیچ نیروی خارجی از خاک کشور موافق نبوده و آن را برنمی تابیم. کسانی که به این طرح رای مثبت داده اند، باید پاسخگو باشند.

به گفته وی این اقدام مغایر با حس وطن دوستی است که احزابی مانند "جمهوریخواه خلق ترکیه" خود را به آن پایبند می دانند از این رو این احزاب تحمل دیدن نظامیان خارجی در کشور را ندارند. قلیچدار اوغلو با طرح این اتهام که سیاست های دولت ترکیه عقلانی نیست تاکید کرد هیچ حکومتی اگر عاقلانه عمل نکند، نمی تواند مشکلات را حل کند.

گفتنی است با توافق دولت و پارلمان ترکیه گروهی 200 نفره از پیشمرگه های کرد با هدف مقابله با داعش در عین العرب واقع در خاک سوریه، از ترکیه عازم این شهر شدند.