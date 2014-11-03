دست واسطه ها از بازار ذرت کهگیلویه و بویراحمد کوتاه شد/کمبود زیرساختهای انباری در استان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی عصر یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان افزود: محصول ذرت جزء محصولات استراتژیک است که امسال دولت خرید تضمینی آن را در دستور کار قرار داده است.

وی بیان کرد: براین اساس قیمت ها قبل از کشت مشخص شد و قیمت به میزانی است که دست واسطه ها را در خرید محصول کشاورزان کوتاه کرده است.

گوهرگانی اظهار داشت: هم اکنون سه جایگاه در استان اقدام به خرید ذرت به قیمت کیلویی ۸۷۰ تومان با رطوبت ۱۴ درصد می کند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته واسطه ها قیمت بیشتری برای خرید ذرت کشاورزان نسبت به قیمت توافقی دولت ارائه دادند و براین اساس تولیدکنندگان ذرت خود را به واسطه ها دادند اما واسطه ها در نهایت پول کشاورزان را پرداخت نکردند و کار به مراجع قضایی کشیده شد.

کمبود کارخانه های ذرت خشک کن و انبار ذخیره ذرت در استان

مدیرکل جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین اظهار داشت: تاکنون سه هزار و ۲۰۰ تن ذرت در استان خریداری شده است که تا ۲۰ هزار تن خریداری شود.

وی به کمبود زیرساختها برای نگهداری ذرت اشاره کرد و افزود: این استان با کمبود کارخانه های ذرت خشک کن و انبار ذخیره ذرت مواجه است.

گوهرگانی بیان داشت: اگر اقدامات لازم برای انبارسازی انجام نشود ممکن است کشاورزان ضرر و زیان ببینند.

وی عنوان کرد: تنها سه محل ذخیره سازی ذرت در استان وجود دارد که فقط ۹ هزار تن ظرفیت دارند.

خرید میوه شب عید از تولیدات استان

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست بر رفع مشکلات ذخیره سازی ذرت کشاورزان در کوتاه مدت و بلند مدت تاکید کرد.

حسن نوروزی افزود: متقاضیان ایجاد کاخانه ذرت خشک کن و ساخت انبار ذخیره سازی برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی می شوند.

وی بیان داشت: این استان می تواند تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان با ارائه طرح از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کند.

وی همچنین خواستار خرید ذرت برای خوراک دام و طیور از خود استان شد.

این مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر خرید میوه شب عید استان از تولیدات داخل استان تاکید کرد.

۹۲۰ تن سهمیه نذورات ماه های محرم و صفر توزیع شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد هم از توزیع ۹۲۰ تن سهمیه نذورات ماه های محرم و صفر در این استان خبر داد.

داریوش دیودیده گفت: این سهمیه شامل شکر به میزان ۲۷۰ تن، برنج ۳۵۰ تن، گوشت مرغ منجمد ۲۶۰ تن و گوشت قرمز ۴۰ تن است.

وی بیان کرد: این کالاها بر اساس گستردگی هیئت‌های مذهبی و ضریب جمعیتی شهرستان‌ ها توزیع شد.

دیودیده با بیان اینکه توزیع این اقلام تا ماه صفر ادامه دارد، گفت: رفع نیازمندی ‌ها و جلب رضایت هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم و کنترل بازار از جمله اهداف توزیع این اقلام است.

وی عنوان کرد: هیئتها، مساجد و حسینیه‌ها می‌توانند ضمن به همراه داشتن معرفی نامه از سوی سازمان تبلیغات اسلامی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین ادارات شهرستانی برای دریافت این سهمیه مراجعه کنند.

وی بیان داشت: تشدید بازرسی ها و کنترل بازار از جمله اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت درماه های محرم و صفر است.

جمع آوری روزانه صدها قطعه مرغ غیر مجاز در استان

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: جلوی کشتار غیر مجاز مرغ در شهرهای استان تا حدودی گرفته شده است.

عبدالله بهمنش افزود: تاکنون ۵۰ پرونده در زمینه فروش مرغ زنده تشکیل شده و در انتظار صدور حکم توسط مراجع قضایی هستند.

وی بیان داشت: روزانه صدها قطعه مرغ غیر مجاز در سطح استان جمع آوری می شود.

این مسئول اظهار داشت: کنترل بهداشت مواد خام دامی در اولویت کاری این اداره کل است و در این زمینه با هرگونه تخلف برخورد خواهد کرد.