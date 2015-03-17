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۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

واردات کشاورزان را از چرخه تولید خارج کرد

واردات کشاورزان را از چرخه تولید خارج کرد

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: واردات بی‌رویه طی سالیان گذشته سبب خروج بسیاری از کشاورزان از چرخه تولید شد.

سید موسی رهنمایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه صادرات و واردات محصولات کشاورزی باید متوازن باشد و در این زمینه باید حساب شده عمل شود، گفت: برای سامان‌دهی به به مسایل این چنینی باید برنامه‌ریزی برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد باشد.

رهنمایی با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه شیرخشک، تخم‌مرغ، مرغ و میوه‌هایی مانند سیب درختی آسیب‌های زیادی را به کشاورزان وارد کرد، افزود: به همین دلیل بسیاری از کشاورزان از چرخه تولید خارج شدند.

وی با بیان اینکه قانون انتزاع بهترین هدیه‌ای بود که مجلس شورای اسلامی به کشاورزان داد، اظهارداشت: واردات بی‌رویه بدون در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان منجر به اجرای این قانون شد.

رهنمایی تصریح کرد: در همه جای دنیا مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  در کنار هم قرار دارند و برای حمایت از مصرف کننده از تولیدکننده حمایت می‌شود.

وی افزود: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد اما نتیجه آن متکی شدن کشور بر تولیدات داخلی است این کار نتیجه خوبی برای کشاورزان و در نهایت مصرف کنندگان خواهد داشت.

رهنمایی با بیان اینکه سخت‌ترین امور در مرحله تولید قرار دارند، گفت: شبکه توزیع شبکه آسان‌تری است وقتی که تولید انجام شود عرضه آن به مصرف کننده راحت‌تر خواهد بود این‌ها مسایلی است که قبلا کمتر مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. 

کد مطلب 2520254

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