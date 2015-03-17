واردات کشاورزان را از چرخه تولید خارج کرد

سید موسی رهنمایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه صادرات و واردات محصولات کشاورزی باید متوازن باشد و در این زمینه باید حساب شده عمل شود، گفت: برای ساماندهی به به مسایل این چنینی باید برنامهریزی برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد باشد.
رهنمایی با اشاره به اینکه واردات بیرویه شیرخشک، تخممرغ، مرغ و میوههایی مانند سیب درختی آسیبهای زیادی را به کشاورزان وارد کرد، افزود: به همین دلیل بسیاری از کشاورزان از چرخه تولید خارج شدند.
وی با بیان اینکه قانون انتزاع بهترین هدیهای بود که مجلس شورای اسلامی به کشاورزان داد، اظهارداشت: واردات بیرویه بدون در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان منجر به اجرای این قانون شد.
رهنمایی تصریح کرد: در همه جای دنیا مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کنار هم قرار دارند و برای حمایت از مصرف کننده از تولیدکننده حمایت میشود.
وی افزود: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد اما نتیجه آن متکی شدن کشور بر تولیدات داخلی است این کار نتیجه خوبی برای کشاورزان و در نهایت مصرف کنندگان خواهد داشت.
رهنمایی با بیان اینکه سختترین امور در مرحله تولید قرار دارند، گفت: شبکه توزیع شبکه آسانتری است وقتی که تولید انجام شود عرضه آن به مصرف کننده راحتتر خواهد بود اینها مسایلی است که قبلا کمتر مورد ارزیابی قرار میگرفت.
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