مدیریت بازار در شرایط جنگی اولویت اصلی است 

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در نشست ستاد تنظیم بازار با اشاره به شرایط خاص جنگی و آماده‌باش نیروهای مسلح، بر ضرورت مدیریت دقیق بازار و قیمت‌ها برای جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی تاکید کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دشمن در طول ۴۷ سال گذشته در همه مسیرها با شکست مواجه شده و آخرین حربه‌های او شامل جنگ نظامی، اغتشاشات و جنگ تحمیلی بوده است، اظهار کرر: دشمن به این نتیجه رسیده تنها مسیری که می‌تواند به اتحاد و وحدت مردم ضربه بزند، بازار و قیمت‌ها و ایجاد نارضایتی مردم از طریق بازار است.

وی با تاکید بر لزوم فعالیت شبانه‌روزی مدیران و برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار با تمرکز بر موضوعات خاص، از تلاش دشمن برای ضربه زدن از طریق ایجاد اختلال در بازار هشدار داد و گفت: همه مسئولیت اجتماعی دارند و باید دست به دست هم، مشکلات را حل کنیم.

رحمانی با بیان اینکه در کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد و ذخایر نهاده‌های دامی کافی است، ادامه داد: علت افزایش قیمت مرغ، کاهش جوجه‌ریزی است که باید فرآیند بازار مرغ، قیمت تخم‌مرغ و توزیع مرغ منجمد برای کنترل قیمت، مدیریت شود.

وی همچنین به مشکلات ایجاد شده در صنعت پتروشیمی و فولاد اشاره کرد و مشکلات ملی در این حوزه ها را ناشی از شرایط جنگی دانست و عنوان کرد: در این خصوص نامه‌ای با امضای استاندار برای وزارت صمت ارسال شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مشکلات صنعت فولاد، پیگیری و رفع مشکل لاستیک را خواستار شد و بیان کرد: نباید وقفه‌ای در کار حمل و نقل نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی و سایر ملزومات ایجاد شود.

وی بر پیگیری طرح از مزرعه تا سفره تاکید کرد و در خصوص اختصاص سهمیه آرد به نانوایی‌ها، سهمیه ترمیمی را کافی دانست و کسر سهمیه برخی واحدها را ناشی از عدم استفاده از مکانیزه سامانه نانی‌نو عنوان کرد.

رحمانی بر راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت میدان میوه و تره‌بار برای کنترل قیمت‌ میوه تاکید کرد و عنوان کرد: نباید اجازه دهیم گرانی‌ها دغدغه مردم شود.