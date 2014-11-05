به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا اسدی اظهار داشت: استان قم از لحاظ گردشگری و زائرپذیری در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، مسئولان سیاسی، امنیتی، قضایی، انتظامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین شهرداری اقدامات بسیار موثری انجام دادند تا قم در دهه اول محرم پذیرای هرچه بهتر این جمع کثیر ملی و فراملی باشد.

وی با اشاره به وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران در قم، افزود: متکدیان برون استانی در این روزهای خاص، خود را به استان قم می‌رسانند تا با سوء استفاده از رأفت دینی و احساسات مذهبی مردم قم تکدی‌گری کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه پاکسازی شهر از وجود این افراد در دستورکار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: 2 مرکز به منظور ساماندهی متکدیان حرفه‌ای و همچنین ساماندهی معتادین پرخطر راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: با هماهنگی و تعامل مقامات قضایی استان در حال حاضر نیروی انتظامی، شهرداری و همچنین بهزیستی اقدامات خوبی در این رابطه انجام داده‌اند و تلاش می‌شود تا این افراد از سطح شهر جمع آوری شوند.

سرهنگ اسدی سپس با اشاره به طرد اتباع خارجی که اقدام به تکدی‌گری می‌کنند، تصریح کرد: این افراد در صورت عدم مجوز حضور در کشور، برای طرد از کشور به مقام قضایی معرفی خواهند شد.

وی در ادامه به تاثیر نقش مردم در همراهی پلیس در این خصوص اشاره و تاکید کرد: اقدامات پلیس نیازمند پشتیبانی و همراهی مسئولان و مردم است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم سپس از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات خود را در این رابطه با یکی از شماره‌های یگان عملیاتی فوریت‌های پلیسی 110، پلیس آگاهی 3134، شهرداری 137 و یا بهزیستی 123، اطلاع دهند تا در این زمینه اقدام بعدی صورت پذیرد.

سارقان قطعات خودرو به 11 فقره سرقت در قم اعتراف کردند

فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری 2 سارق قطعات خودرو در این استان خبر داد و گفت: متهمان به 11 فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ هادی دیده ور اظهارداشت: ماموران کلانتری 19 قم حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک و تحقیقاتشان در این رابطه آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم افزود: در ادامه پس از بازرسی از خودرو مربوطه آلات و ادوات استعمال مواد مخدر کشف و راننده و سرنشین خودرو به کلانتری دلالت داده شدند.

وی گفت: افراد مذکور در تحقیقات تکمیلی به 11 فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرده که در ادامه جهت کشف دیگر سرقت‌های احتمالی به پلیس گاهی استان تحویل داده شدند.

سرهنگ دیده ور با بیان اینکه برخی معتادان در بیشتر سرقت‌های خرد در این استان دخیل هستند، اظهار داشت: این افراد برای به دست آوردن هزینه مواد مورد نیاز خود، دست به سرقت‌های خرد می‌زنند که در راستای پیشگیری از انواع جرائم خرد در استان، طرح جمع آوری معتادان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از جرائم ریشه در مواد مخدر و اعتیاد دارد، افزود: خانواده‌ها بهترین نهاد فرهنگ‌ساز در جامعه هستند که می‌توانند با آشنایی بیشتر با مسائل مرتبط در این حوزه و کنترل بهتر و مناسب فرزندان از گرفتار شدن آن‌ها در دام اعتیاد و مواد مخدر پیشگیری کنند.