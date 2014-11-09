کد تلفن های ثابت خراسان شمالی تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سالاری مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان شمالی، شنبه شب در نشست با خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح جامع یکسان سازی کد تلفن هاي ثابت در این استان افزود: این طرح از روز چهارشنبه بيست و يکم آبانماه جاري با هشت رقمی شدن شماره هاي تلفن استان آغاز می شود.

وی اظهار داشت: در راستاي اجرای اين طرح، کد استان از ۰۵۸۴ به ۰۵۸ تغيير و تمامی شماره مشترکان تلفن ثابت هشت رقمي مي شود.

سالاری تصریح کرد: به این ترتیب ۱۴۹ کد داخل استان حذف و به ورودي شماره تلفن های شهرستانهای بجنورد، شيروان و اسفراين عدد سه اضافه مي شود.

وي اظهار داشت: با اجرای این طرح ۲۸۸ هزار شماره تلفن ثابت در استان هشت رقمي خواهد شد.

سالاری افزود: تمامی مراکز خدماتي از جمله بانک ها، مراکز اورژانس و آتش نشاني ها تمهيدات لازم را انجام دهند تا در خدمات رساني به شهروندان خللي وارد نشود.

وي با اشاره به مدت زمان اجراي اين طرح اظهار داشت: اين طرح در کمتر از يک هفته با کمترين تغييرات در شماره تلفن ها انجام مي شود، به شکلي که به ۶۵.۲ درصد از شماره ها فقط عدد سه، در ۱۲.۵ درصد از شماره ها رقم شش و هفت تغییر و در ۵.۶ درصد از شماره ها تنها رقم هفتم تغيير مي کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان شمالی یاد آور شد : مشترکان تلفن ثابت در این استان مي توانند از طريق تماس با سامانه ۲۱۱۸ و يا مراجعه به سايت www.tckhn.ir از تغييرات شماره خود مطلع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن ۸ شهرستان جمعیتی بالغ بر ۸۶۷ هزار نفر دارد.