چراغ شناسایی استعدادهای برتر البرز روشن شد/ جداسازی استعدادهای برتر از پایه ششم ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، "پيش از تاسيس بنياد ملی نخبگان، دانش‌آموز دارای استعداد برتر، تنها به فرد موفق در رقابت‌های تحصيلی گفته می شد که بتواند به مراکز خاص مانند مدارس تيزهوشان راه يابد و البته اين نوع نگرش، منجر به ايجاد محدوديت برای عموم دانش‌آموزان می ‎شد. حال اما مطابق با سياست‌های نوين اتخاذشده در بنياد ملی نخبگان، دانش‌آموز دارای استعداد برتر، صرفا فرد درسخوان و باهوش نيست، بلکه دانش‌آموزی است که توانايی برجسته‌ای در حوزه‌های مختلف اعم از علوم دینی و قرآنی، علوم تجربی و ریاضی و.... استعدادی از خود بروز دهد و از خلاقيت و پشتکار نيز بهره‌مند باشد.



«شناسايی و هدايت استعدادهای برتر» (شهاب) که مهم‌ترين طرح شناسايی مستعدان در عرصه آموزش عمومی است، در تاريخ ۱۳۸۶.۱۱.۲۵ به تصويب هيئت امنای بنياد رسيد. پس از آن «شوراي راهبری طرح شهاب» با مسئوليت راهبری و نظارت در بنياد و «ستاد مرکزی اجرايی طرح شهاب» با مسئوليت اجرايی سازی طرح در وزارت آموزش و پرورش تشکيل شد.

هدف از تصويب و اجرای طرح، شناسايی و هدايت آموزشی، تربيتی و معنوی مستعدان از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه با سازوکار مناسب است تا هويت دينی و ملی افراد تقويت شده و احساس مسئوليت نسبت به ايفای نقش سازنده در کشور برای آنان حاصل شود."

این توضیحاتی است که روی سایت بنیاد ملی نخبگان در تعریف طرح موسوم به "شهاب" آمده است تا طرحی که با هدف شناسایی استعدادهای برتر دانش آموزی در حوزه های مختلف تدوین شده است، بیشتر شناخته شود.

اجرای طرح

این طرح در گام نخست در سال تحصيلی ۹۲-۱۳۹۱ به صورت آزمايشی در هفت استان آذربايجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمانشاه و هرمزگان، برای هفت درصد دانش‎آموزان (۳۹ هزار و ۳۸۴ دانش‎آموز) در ‎پايه چهارم و پنجم ابتدايی، دوم و سوم راهنمايی و اول، دوم و سوم متوسطه اجرا شده است.

طبق برنامه ریزیها دومين مرحله طرح نيز در سال تحصيلی ۹۴- ۱۳۹۳ با انتخاب دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايی تمامی استان‎های کشور (يک منطقه از هر استان) اجرا خواهد شد.

فرايند شناسايی و هدايت دانش آموزان پايه چهارم ابتدايی

در این طرح گفته شده "با توجه به تغييرات طبيعی ناشی از رشد شخصيت، استعدادها و توانايی های کودکان و اجرای کنونی طرح برای پايه چهارم ابتدايی، هدف اصلی اين اجرا، شناسايی حوزه‌های استعدادی دانش‌آموزان اين پايه تحصيلی و همچنين هدايت لحاظ‌شده به صورت عمومی و برای همه آنهاست. برای دست‌يابی به اين هدف، نبايد هيچ‌گونه جداسازی در کلاس درس و امتياز مادی و تحصيلی ويژه‌ای برای هيچ‌يک از آنها صورت گيرد.

فرايند شناسايی براي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايی، دارای چند مرحله است. ابتدا مجريان طرح، شامل مديران استان‌ها، معلمان، مشاوران، معاونان و مديران مدارس بر اساس متون علمی - آموزشي تدوين‌شده دوره‌های آموزشي مورد نياز را می گذرانند. سپس بازبينه‌های (چک‌ليست) شناسايی استعدادها در هشت حوزه استعداد کلامی، رياضی، هنری، فضايی، حرکتی، اجتماعی، علوم‌تجربی و فرهنگ ديیي توسط معلمان آموزش‌ديده تکميل و به مدير مدرسه ارائه می شود و برای هدايت عمومی دانش‎آموزان و اوليای آنها مورد بررسی و تحليل قرار می گيرد و گزارش تحليلی آماری دقيقی از طرف مدرسه به اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسال می شود. همچنين همه مستندات در پرونده سوابق تحصيلی فرد به صورت منظم بايگانی و نگه‌داری می شود.

اقدامات مورد نياز برای فرايند هدايت دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايی توسط آموزگار در کلاس شامل استفاده از روش‎های متنوع، گروهی و تشويقی در تدريس، بازديدهای علمی، آگاهی‎بخشی به والدين در زمينه استعدادهای شناسايی شده، توجه عمومی به همه دانش‎آموزان و توجه نامحسوس و غيرمستقيم و به دور از هر گونه برچسب‌زنی به دانش‎آموز خاص و... است.

اقدامات مورد نياز در سطح مدرسه براساس فراوانی استعدادهای شناسايی شده است که شامل تشکيل کلاس‎های فوق‌برنامه و دعوت از صاحب‌نظران، فعاليت‎های برون‌مدرسه‎ای مانند ايجاد زمينه حضور دانش‎آموزان در بازديدهای علمی، مسابقات و جشنواره‎ها، معرفی مراکز فعال، تهيه جزوات آموزشی و آموزش و توجيه خانواده‎ها و... است.

شناسایی استعدادهای برتر از دوره دانش آموزی آغاز می شود

برهمین اساس و با توجه به اینکه استان البرز از استان های منتخب اجرای آزمایشی طرح شهاب در بین هفت استان کشور در سال تحصیلی گذشته معرفی شده یود، اولین جلسه ستاد اجرایی طرح شهاب با حضور مدیر کل آموزش و پروش، معاونان و رئیس اداره استعداد درخشان آموزش و پرورش استان، رئیس بنیاد نخبگان استان البرز و نمایندگان اجرایی طرح شهاب در بنیاد نخبگان استان عصر یکشنبه در محل بنیاد نخبگان در کرج برگزار شد . در این نشست قرارداد برگزاری دوره های آموزشی طرح شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای برتر دانش آموزی (شهاب) برای پایه چهارم ابتدایی در استان البرز بین بنیاد نخبگان استان و اداره کل آموزش و پرورش به امضا رسید.

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز در این جلسه ماموريت های اصلی بنياد ملی نخبگان را شناسايی استعدادها، كمك به رشد و شكوفايی و در نهايت زمينه سازی برای جذب و به كارگيری استعدادها در رشد و توسعه کشور برشمرد.

جعفر جهان پناه با بيان اينكه شناسايی استعدادهای برتر در گروه‌های سنی مختلف انجام می شود،‌ ادامه داد: شناسايی استعدادها از دوره دانش‌آموزی آغاز سپس در دوره دانشجويی ادامه يافته و در نهايت به شناسايی شخصيت‌های برجسته و سرآمدان علمی ختم می شود.

وی گفت: شناسايی استعدادها در دوره دانش‌آموزی كه با عنوان دوره آغازگران شناخته می شود از طریق طرح شناسايی و هدايت تحصيلی استعدادهای برتر دانش آموزی (شهاب) انجام می پذیرد.

جهان پناه ادامه داد: در طرح شهاب، استعداد دانش آموزان در مدارس با مکانیزمی شناسایی می شود تا به جای جدا کردن دانش آموزان و انتقال به مدارس استعدادهای درخشان، آنها را در همان محیط مدرسه هدایت کنیم.

وی افزود: طرح شهاب در استان البرز در سال تحصيلی ۹۴- ۱۳۹۳ همزمان با اجرای آن در سراسر کشور برای دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايی اجرا می شود که امیدواریم این طرح با حمایت مجموعه استان و تلاش جدی آموزش و پرورش به خوبی در البرز به اجرا درآید.

جهان پناه اذعان داشت: به منظور اجرای صحیح طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) در استان نخبه پرور البرز، قراردادی بین بنیاد نخبگان استان البرز و اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با موضوع برگزاری دوره های آموزشی برای مجریان طرح شهاب شامل آموزگاران پایه چهارم ابتدایی، مشاوران، معاونان و مدیران ناحیه ۱ کرج به امضا رسید.

وی در بخشی دیگر از سخنانش جدا نکردن دانش آموز نخبه از دیگر دانش آموزان را از امتیازات طرح شهاب دانست و گفت: حُسن طرح شهاب در این است که پس از شناسایی استعداد برتر در مدارس، او از دیگر دانش آموزان جدا نمی شود. زیرا شخصیت های دانش آموزی در مقاطع چهارم و پنجم ابتدایی متغییر است و ممکن است شناسایی درستی صورت نگرفته باشد به همین دلیل است که کار جداسازی استعدادهای برتر و هدایت آنان به مدارس استعدادهای درخشان از پایه ششم ابتدایی آغاز می شود.

وی آموزش معلمان تا آذرماه جاری، آماده شدن چک لیست طرح شهاب تا پایان اسفندماه و برگزاری جلسات ماهانه مدارس نواحی را از اقدامات مورد نیاز برای اجرای این طرح برشمرد.

البرز در زمینه استعدادهای برتر استانی سرمایه دار است

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز نیز در این جلسه در توصیفی کوتاه از وضعیت استان در این بخش گفت: این استان از لحاظ داشتن استعدادهای درخشان استانی سرمایه دار است و تا کنون بیش از ۱۲ مدال رنگارنگ در المپیادهای جهانی کسب کرده و سهم بالایی نیز در المپیادهای ملی دارد.

خسرو ساکی یادآور شد: دانش آموزان البرزی در مسابقات جهانی موفق به کسب چهار مدال طلا، شش نقره و دو برنز شده اند که نشان می دهد استعدادهای زیادی در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید قدر این استعدادها را بدانیم، اظهار داشت: هم آموزش و پرورش و هم بنیاد نخبگان تکلیف بزرگی در رشد و پرورش این سرمایه ارزشمند دارند و باید تلاشمان را برای شکوفایی هرچه بیشتر دانش آموزان به کار بگیریم.

وی همچنین بر سوق دانش آموزان نخبه و استعدادهای برتر به سمت کارهای گروی برای پیشگیری از مشکلاتی در حوزه رشد اجتماعی و برقراری تعاملات اجتماعی تاکید کرد.

ساکی محدوده اجرای طرح شهاب را از پایه چهارم ابتدایی تا سال آخر متوسطه اعلام کرد و افزود: طرح شهاب قرار است در ۹۲ مدرسه در ناحیه یک آموزش و پرورش البرز نسبت به شناسایی استعدادهای برتر اقدام کند. این طرح برای سه هزار و ۷۷۵دانش آموز و در مجموع برای ۵۸۶ نفر تحت عنوان آموزگار، مدیر، مشاور، کارشناس، مربی و معاون اجرا می شود.

این مسئول ادامه داد: طی آن ۳۴ ساعت آموزش آموزگار و ۱۶ ساعت آموزش مدیر و عوامل اداری پیش بینی شده تا با آگاهی کامل برای اجرای این طرح وارد عمل شویم.

ساکی یادآور شد: تعداد شرکت کنندگان در کلاسها نباید بیش از ۳۰ نفر باشد زیرا از کیفیت کلاس ها می کاهد.

ساکی افزود: طرح شهاب آن دسته از دانش آموزانی را در برمی گیرد که در واقع نخبه هستند اما در آزمون پیشرفت تحصیلی نمرات پایینی به دست می آورند و این طرح کمک می کند که استعداد و توانایی این افراد شناسایی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز در پایان شناسایی و هدایت استعدادهای برتر را از وظایف و مسئولیت های تمام مدارس دنیا دانست و گفت: این مسئولیت در طرح شهاب برجسته سازی شده است.

ساکی اظهار امیدواری کرد با عزمی راسخ تر و اراده ای جدی تر این طرح در البرز اجرا شود.

اجرای طرح شهاب ساختار آموزش و پرورش را بالنده می کند

به گفته آقاصفری مسئول استعدادهای درخشان آموزش و پرورش، البرز اولین استانی است که آموزش دوره های طرح شهاب در آن به اجرا درآمده و متون آموزشی در قالب کتاب در اختیار آموزگاران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان به عنوان متولی اصلی طرح شهاب، تمام زوایای پیدا و پنهان این طرح را دیده است، گفت: طرح شهاب طرحی همه جانبه است که اگر در اجرای آن دچار ضعف نشویم می توانیم شاهد ساختاری بالنده در آموزش و پرورش باشیم.

آقاصفری یادآور شد: تا کنون دوره های آموزشی بخش عمده ای از آموزگاران استان در مدرسه استعدادهای درخشان شهید سلطانی برگزار شده است و ۱۰۲ آموزگار آموزش دیده اند.

وی با اشاره به اینکه طرح شهاب فعلا به صورت آزمایشی اجرا می شود، افزود: این طرح در تمام مدارس دولتی و نیمه دولتی مقاطع چهارم و پنجم ابتدایی ناحیه یک اجرا می شود.



به گزارش مهر، ریاست ستاد اجرایی طرح شهاب در استان البرز به عهده مدیرکل آموزش و پرورش و دبیر ستاد نیز مدیرکل بنیاد نخبگان استان معرفی شده است.