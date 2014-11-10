خبرگزاری «فارس» نوشت: شهرام میرآخورلو در جمع مدیران خودروساز و قطعه‌ساز با اشاره به ایرادات موجود در خدمات ارائه شده از سوی خودروسازان به مشتریان اظهار داشت: قراردادهای فروش اینترنتی خودرو شفاف نیستند و در عین حال نمایندگی‌های خودروساز، بنگاه‌دار شده‌اند و خودرویی برای فروش فوری ندارند ولی به صورت امانی و با قیمت آزاد، خودرو عرضه می‌کنند.

وی ادامه داد: در این شرایط، کارخانه یک خودرو را با تأخیر به مشتری تحویل می‌دهد ولی همزمان فروش فوری آن خودرو را نیز می‌گذارد که باعث دلخوری مشتریان می‌شود.

میرآخورلو فروش اجباری آپشن برای خودروها را از دیگر ایرادات صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: در صورتی که مشتری آپشن اجباری را انتخاب نکند، خودرو را با تأخیر زیاد تحویل خواهد گرفت.

وی با اشاره به عرضه برخی خودروها به جای خودرویی دیگر از سوی خودروسازان گفت: گاهی اوقات مشتری برای خرید تندر 90 ثبت‌نام می‌کنند ولی کارخانه در زمان تحویل به وی اعلام می‌کند که به جای این خودرو، دو دستگاه پراید یا یک دستگاه پژو پارس تحویل بگیرد که این کار نارضایتی مشتریان را به همراه داشت.

وی کیفیت پایین قطعات مصرفی در خودروها را نیز از دیگر ایرادات صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: در تأمین برخی قطعات، مشتریان با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که صندوق عقب پارس تندر از جمله این قطعات است و برای خرید در صندوق عقب پارس تندر، نمایندگی‌ها پذیرشی انجام نمی‌دهند و این قطعه در تهران پیدا نمی‌شود در حالی که اگر قرار بود در صندوق پورشه را تأمین کنیم در مدت یک هفته قابل خرید از دبی بود.

مدیرکل دفتر نظارت برکالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت خطاب به خودروسازان عنوان کرد: آیا کیفیت ترمز ضد قفل خودروها را بررسی کرده‌اید، این قطعه گاهی به درستی عمل نمی‌کند.

وی عدم ارائه جریمه خواب خودرو در نمایندگی‌ شرکت‌های خودروساز را به عنوان یکی از ایرادات این صنعت عنوان کرد و گفت: در مورد برخی قطعات نیز کسری وجود دارد و به عنوان مثال خودروساز به جای ارائه رادیو پخش، مشتری را به بانک معرفی می‌کند تا بعد از گذشت 4 ماه صد هزار تومان بابت رادیو پخش دریافت کند که این مسئله نشان‌دهنده ارزش‌گذاری خودروساز برای مصرف‌کننده است.

میرآخورلو تصریح کرد: گاهی نیز به جای مگان، به مصرف‌کننده می‌گوییم که 3 دستگاه پراید تحویل بگیر و در عین حال از وی رضایت می‌گیریم تا هیچ شکایتی نکند.

به گفته وی عدم ثبات قیمت‌گذاری خودروها در زمان پیش‌فروش و پس از آن نیز از دیگر ایرادات صنعت خودروسازی است به طوری که در زمان پیش‌فروش یک خودرو، قیمت آن 13 میلیون تومان اعلام می‌شود اما بعد از مدتی می‌گویند که عرضه خودرو با قیمتی کمتر از 21 میلیون تومان صرفه ندارد و در نهایت خودرو را 23 میلیون تومان به خریدار عرضه می‌کنند.