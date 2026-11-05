به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطینی قدس، این گلوله باران مناطق کشاورزی اطراف شهرک «بیت‌جن» را هدف قرار داده و بخشی از سلسله تجاوزهای مستمر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه محسوب می‌شود.

هم‌زمان با این حملات، گزارش‌هایی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در شهرک «معرة النعمان» در ریف ادلب منتشر شده است.

منابع محلی اعلام کردند که بررسی دقیق علت این انفجار و میزان خسارات وارده در جریان است و هنوز گزارش رسمی در این زمینه منتشر نشده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، این حملات ادامه روند یورش های رژیم صهیونیستی است.

پیش از این نیز در اوایل ماه اکتبر، نیروهای اشغالگر با استفاده از خودروهای نظامی وارد مناطق کشاورزی بین مزرعه بیت‌جن و این شهرک شده و یک موقعیت نظامی سابق را منهدم کردند.

همچنین در ماه سپتامبر نیز تپه‌ی «بات الوردة» و مناطق اطراف در ریف دمشق هدف بمباران قرار گرفته بود.

تجاوزهای رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه، از جمله در ریف قنیطره، با هدف تخریب زیرساخت‌های کشاورزی و دارایی‌های مردم محلی ادامه دارد.

این اقدامات شامل یورش به منازل شهروندان، بازداشت‌ها و پاکسازی زمین‌هاست که همگی برخلاف توافق‌نامه جداسازی نیروهای اسرائیل و سوریه مصوب سال ۱۹۷۴ انجام می‌شود.

در واکنش به این اقدامات، مقامات سوریه با تأکید بر باطل بودن تمامی اقدامات رژیم صهیونیستی از نظر حقوق بین‌الملل، بار دیگر خواستار عقب‌نشینی کامل نیروهای اشغالگر از تمام اراضی سوریه شدند.

دمشق همچنین از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت خود را در قبال این نقض مکرر مواثیق بین‌المللی و فشار بر رژیم صهیونیستی برای خروج از جنوب سوریه ایفا کند.