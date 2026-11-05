به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کنعانپور در نشست کمیسیون کارگری شهرستان نیر اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، صیانت از حقوق کارگران، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری، از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط است.

گفتنی است در این نشست، آخرین وضعیت مسائل کارگری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی شهرستان نیر بررسی شد و فرماندار و اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

همچنین در نشست جداگانه کمیسیون دانشجویی شهرستان نیر، مسائل و مشکلات حوزه دانشجویی و دانشگاهی بررسی و برای رفع برخی از آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.