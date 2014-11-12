مامور قلابی نیروی انتظامی در قزوین دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی در این باره اظهار داشت: ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی قزوین پس از اطلاع از یک مورد کلاهبرداری توسط فردی که خود را مأمور انتظامی معرفی می‌کرد، مطلع و بلافاصله موضوع را تحت بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بررسی مأموران مشخص شد متهم با حضور در محل دادسرای عمومی خود را به عنوان مأمور انتظامی و دارای نفوذ به افراد پرونده‌دار معرفی و با قول رفع مشکل قضایی از آن‌ها تقاضای وجه و اقدام به کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین عنوان کرد: متهم پس از دستگیری به کلاهبرداری تحت عنوان مأمور اعتراف و روانه زندان شد.

این مسئول در پایان از مردم خواستار شد تا در صورت مشاهده جرایم این چنینی، پلیس را از طریق سامانه ۱۱۰ در جریان گذاشته و در پیشگیری از وقوع جرایم و افزایش امنیت در جامعه سهیم باشند.

دستگیری ۶ سارق سیم برق در البرز

فرمانده انتظامی شهرستان البرز از دستگیری شش سارق سیم برق و اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

عباس رحمانی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چند مورد سرقت سیم برق در شهرستان البرز مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با تشکیل تیم ویژه موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: این مأموران در اقدامی پلیسی پنج سارق را دستگیر و مورد بازجویی قرار داده و با اعتراف متهمان موفق به کشف چهار فقره سرقت سیم برق متعلق به اداره برق شهرستان و یک فقره سرقت اماکن خصوصی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز عنوان کرد: همچنین مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان با دستگیری یک سارق و بازجویی از وی دو فقره سرقت کابل اداره برق و یک فقره سرقت منزل کشف و متهم را به مراجع قضایی معرفی کردند.