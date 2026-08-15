افت فشار و هدررفت آب در دو شهرک کرمانشاه برطرف شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با اجرای دو عملیات اصلاح و رینگ شبکه توزیع آب در شهرک‌های دانش و رسالت، ضمن کاهش هدررفت آب، مشکل افت فشار و قطعی آب بخشی از مشترکان این مناطق برطرف شد.

وی افزود: در شهرک دانش و محدوده کوچه‌های فرهنگ ۱۳ تا ۲۰، ۲۴۰ متر لوله‌گذاری با لوله ۳۱۵ میلی‌متری انجام و هشت مورد رینگ شبکه اجرا و یک دستگاه شیر هوا نیز نصب شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: خط قدیمی این محدوده به دلیل فرسودگی بیش از ۲۰ مورد شکستگی داشت و حدود ۱۵ لیتر آب در ثانیه هدر می‌رفت که این مسئله موجب افت فشار و قطعی آب شده بود.

سلطانیان ادامه داد: در شهرک رسالت نیز با اتصال خط ۲۰۰ میلی‌متری به خط ۱۵۰ میلی‌متری، ۵۰ متر لوله ۹۰ میلی‌متری و دو دستگاه شیر فلکه اجرا شد و با این اقدام، بخشی از مشترکان از آب شرب پایدار برخوردار شدند.

وی اصلاح شبکه‌های فرسوده، کاهش هدررفت و افزایش پایداری شبکه را از برنامه‌های مستمر آبفا عنوان کرد و گفت: عملیات اصلاح و بازسازی شبکه در نقاط مختلف شهرستان بر اساس اولویت و نیاز مناطق ادامه خواهد داشت.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان بر ضرورت مصرف بهینه آب تأکید کرد و افزود: آب سرمایه مشترک همه مردم است و پرهیز از مصارف غیرضروری نقش مهمی در پایداری خدمات آبرسانی دارد.