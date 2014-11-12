رضا وطنخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد زندانی شدن مایلی‌کهن با شکایت علی دایی، ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: این جور مسائل واقعا برای ورزش‌مان بد است. مایلی‌کهن و دایی هر دو از بزرگان فوتبال ما هستند، اما کاش وقتی حرمت ها حفظ می‌شد.

وی تاکید کرد: علی دایی باید رعایت و حرمت شاگردی و استادی را حفظ می‌کرد. مطمئنا خود دایی هم از این مساله ناراحت است، ولی این موضوع برای فوتبال ما واقعا بد است و قلب من از زندانی شدن مایلی‌کهن واقعا درد گرفت.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: مطمئنا در حال حاضر رسانه‌های خارجی هم از این مساله باخبر شده‌اند و این موضوع برای فوتبال‌مان در سطح بین‌الملل هم بد خواهد شد. خودم به شخصه از این مساله خیلی ناراحت هستم.

وطنخواه در ادامه این گفتگو، در خصوص دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال در دربی تهران، خاطرنشان کرد: دربی و بازی‌های حساس شرایط خاص خودش را دارد و همیشه از جذابیت‌های بسیاری برخوردار بوده و هست. امیدوارم دو تیم روز 2 آذر بازی خوب و تماشاگرپسندی را از خود ارائه دهند.

وی در ادامه افزود: پرسپولیسی ها امتیازات کمتری نسبت به استقلال دارند و از نظر جایگاهشان در جدول نیز پایین تر از این تیم هستند. به اعتقاد من این مساله باعث می‌شود تا آنها انگیزه بیشتری نسبت به استقلال در این بازی داشته باشند.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با تاکید بر حساسیت‌های بالای دربی گفت: این مسابقه توجه همه فوتبال دوستان را به خود جلب می‌کند و این مساله باعث می‌شود تا انگیزه بازیکنان دو چندان شود. به اعتقادم هر تیمی بتواند بر استرس خود غلبه کند، می‌تواند بازی را به سود خود درآورد.