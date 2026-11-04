به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، شماری از نمایندگان پارلمان ترکیه مخالفت خود را با «توافق مکه» و تعهدات نظامی مرتبط با آن اعلام کردند.

نامق تان، نماینده حزب مخالف «راه نو» در پارلمان ترکیه مخالفت خود را با توافق مکه اعلام کرد و گفت: ما با توافقی مخالفیم که جان سرباز ترک را در برابر ریال سعودی معامله می‌کند.

تان همچنین افزود که «ائتلاف مکه» تنها از منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند.

وی تأکید کرد که مأموریت اصلی سربازان ترکیه حفاظت از عربستان نیست، بلکه دفاع از وطن خودشان است.

این نماینده پارلمان ترکیه همچنین با انتقاد از حامیان این توافق گفته بود که با کسانی مخالف است که پس از صد سال بار دیگر مردم ترکیه را وادار به خواندن مرثیه‌های یمن می‌کنند.

وی در پایان اظهاراتش اعلام کرد که نزدیک بودن انتخابات و نیاز فوری برخی طرف‌ها به تأمین مالی، ممکن است انگیزه‌ای برای دریافت پول از عربستان باشد.

تحسین بیجان، نماینده پارلمان ترکیه نیز اعلام کرد که عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ در حملات علیه یمن با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند.

وی همچنین گفت: به نظر می‌رسد فراموش کرده‌ایم که یمنی‌ها موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کردند؛ همان رژیمی که در غزه دست به نسل‌کشی می‌زند.

متین ارگون، دیگر نماینده پارلمان ترکیه با طرح این پرسش که چرا این کشور باید وارد یک تعهد نظامی جدید شود، گفت: حدود این تعهد، تهدیدهای مرتبط با آن و ماهیت نهایی‌اش مشخص نیست.

گیلان آکچا کوپولو، نماینده زن پارلمان ترکیه نیز اعلام کرد: ما با توافق مکه و همه توافق‌های جنگی که ما را به درگیری‌های بیشتر می‌کشانند، مخالفیم.

لطفی تورک‌قان، دیگر نماینده پارلمان ترکیه، نیز تأکید کرد: نمی‌توانیم اجازه دهیم تحرکات نظامیان ترکیه و محل مأموریت آنها به بحران‌ کشورهای دیگر گره بخورد.

حسن کارال، نماینده پارلمان ترکیه نیز گفت: ما موظفیم میان حق مشروع دفاع از خود و مداخله نظامی در ساختار سیاسی داخلی یک کشور دیگر تمایز قائل شویم.